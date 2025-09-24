Tunus Gazeteciler Sendikası, Küresel Sumud Filosu'na İHA saldırısını kınadı

Tunus Gazeteciler Sendikası, Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan’ın arama-kurtarma (SAR) bölgesinde düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısını sert bir dille kınadı.

Saldırıya ilişkin sendika açıklaması

Sendika açıklamasında, filonun "Siyonist işgalcilerin İHA'ları tarafından gaz ve ses bombalarıyla hedef alınması"nın kınandığı belirtildi. Açıklamada saldırının, gazetecileri ve diğer katılımcıları yıldırmayı, meslektaşların Gazze ablukasını kırma ve işgalcilerin (İsrail’in) suçlarını ortaya çıkarma yönündeki insani ve gazetecilik görevlerini engellemeye yönelik umutsuz bir girişim olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca filonun ve ona eşlik eden gazetecilerin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun ve gazetecilerin korunmasına ilişkin BM kararlarının açık bir ihlali olduğu ifade edildi. Sendika, BM İnsan Hakları Konseyi'nin geçtiğimiz temmuz ayında devletlere gazetecileri hedef almaktan kaçınma çağrısında bulunan kararını hatırlattı.

Olayın ayrıntıları

Filoya yerel saatle 02.00 sularında Yunanistan’ın SAR sorumluluk sahasında İHA’larla saldırı düzenlendiği bildirildi. March to Gaza Greece tarafından yapılan açıklamada, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı, ufak çaplı hasar meydana gelen teknelerin kararlılıkla yoluna devam edeceği kaydedildi.

Sendikanın çağrısı

Tunus Gazeteciler Sendikası, Siyonist oluşumu gazetecilerin güvenliğini tehdit eden her türlü durumdan tamamen sorumlu tutarak uluslararası toplumu, BM'yi, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nu ve insan hakları örgütlerini filoya katılanların korunması için acil müdahalede bulunmaya çağırdı.

Filonun seyri ve katılımcılar

Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos'ta İspanya'dan kalkan tekneler ile yolculuğuna başlamıştı. Filoda yer alan 22 tekne 7 Eylül'de başkent Tunus'taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarına ulaşmaya başlamıştı. Sidi Busaid Limanı'ndaki filoya, 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya’dan gelen iki tekneye drone saldırısı düzenlenmişti.

Filoda, Özgürlük Filosu Koalisyonu, Küresel Gazze Hareketi, Mağrib Sumud Konvoyu ve Malezya merkezli Sumud Nusantara gibi organizasyonlar yer alıyor. Filoya 50’ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist katılıyor ve teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Gelecek ve tarihsel bağlam

Geçmişte Gazze'ye gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça Sumud kelimesi, "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına geliyor. 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında direniş ve direnişin sembolü haline gelen Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimliğinin ve kültürünün korunması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnmeyi anlatıyor. Sumud kavramı tasvir edilirken zeytin ağacı ve köylü hamile kadın gibi imgeler kullanılıyor.