Tunus, Gazze'deki Savaş Suçlarına Son Verilmesi İçin Acil Çağrıda Bulundu

Tunus'tan Gazze'deki Savaş Suçlarına Son Çağrısı

Tunus, Gazze'deki Filistin halkının maruz kaldığı savaş suçları ve soykırıma son verilmesi için uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne acil ve etkili adımlar atması çağrısında bulundu.

Büyükelçi Tarık el-Edib'in Açıklamaları

Tunus'un New York'taki BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Tarık el-Edib, BM Genel Kurulu'ndaki oylamada, Filistin'le ilgili Uluslararası Adalet Divanı'nın "İsrail’in işgal altındaki topraklarda mevcudiyetinin 12 ay içinde sonlandırılmasını talep eden" karar tasarısı lehine konuştu. Edib, Filistin'deki işgalin yetmiş yılı aşkın bir süredir devam ettiğine dikkat çekerek, bu süre içinde işlenen tüm suçların işgal güçleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Edib, uluslararası toplumun sessiz kalmasının, uluslararası hukuk, insan hakları ve BM kararlarının çiğnenmesine yol açtığını vurguladı. Gazze Şeridi'ndeki saldırıların eşi benzeri görülmeyen boyutlara eriştiğini ve bu saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 145 binden fazla kişinin şehit ve yaralı olduğunu ifade etti.

BM Genel Kurulu'ndan Karar Tasarısı

Filistin'in BM Genel Kurulu'na sunduğu karar tasarısı, 14'e karşı 124 oyla kabul edildi. Tasarıda, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırmasını" talep ediliyor. Ayrıca, İsrail'in yerleşim faaliyetlerine son vermesi ve işgal alanlarında neden olduğu zararı telafi etmesi gerektiği belirtiliyor.

Üye Ülkelere Yükümlülük Çağrısı

Tasarıda, tüm üye ülkelerden uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri, Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkını desteklemeleri, İsrail'in oluşturduğu yasa dışı durumu kabul etmemeleri ve gerekli yaptırımları uygulamaları talep ediliyor.