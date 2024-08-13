Tunus, Libya İçin Kalıcı Çözüm Çabalarını Destekleyecek

Tunus'tan Libya'ya Destek Mesajı

Tunus, Libya'nın güvenliğini ve istikrarını kalıcı bir şekilde sağlamak amacıyla tüm çözüm girişimlerine destek verecek.

Tunus Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Bakan Nebil Ammarın, ABD Libya Özel Temsilcisi Richard Norland ve ABD Tunus Büyükelçisi Joey Hood ile bir araya geldiğini bildirdi.

Libya'daki Siyasi Kriz ve Çözüm Önerileri

Açıklamada, Libya'daki siyasi krizin devam ettiği ve tarafların uzlaşmasının Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde önemli olduğu vurgulandı. Tunus'un, Libya'nın güvenliğini, istikrarını ve ulusal egemenliğini destekleme çabalarının altı çizildi.

ABD'nin İlgisi ve İş Birliği Vurgusu

Ayrıca, Richard Norland görüşmede, Tunus'un Libyalı taraflar arasında diyalog ve uzlaşmayı sağlamadaki rolünün önemine değindi. Norland, ABD'nin herhangi bir tarafın zorla çözüm dayatmasına karşı olduklarını belirterek, Libya'daki siyasi çözüm çabaları için Tunus ile iş birliği yapmak istediklerini ifade etti.