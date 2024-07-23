Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Tunus Parlamentosu İtalya'dan 50 Milyon Avro Kredi Alma Onayını Verdi

Tunus, İtalya'dan 40 yıl vadeli faizsiz 50 milyon avroluk kredi alımını onayladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 23:08
Tunus Parlamentosu İtalya'dan 50 Milyon Avro Kredi Alma Onayını Verdi

Tunus'un İtalya ile Kredi Anlaşması

Tunus Parlamentosu, ülkenin genel bütçesinin güçlendirilmesi amacıyla İtalya'dan alınacak 50 milyon avro tutarındaki kredi için onay sürecini tamamladı.

Üzerinde Anlaşılan Detaylar

Yapılan açıklamada, Tunus ve İtalya arasında 16 Haziran 2021 tarihinde imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde hazırlanan yasa tasarısının, parlamentoda kabul edildiği ifade edildi.

Kredinin Kullanım Alanı

Bu kredi, Tunus hükümetinin genel bütçesine önemli bir destek sağlaması bekleniyor. Ayrıca, 50 milyon avroluk kredi anlaşması, faizsiz şekilde 40 yılı aşkın bir süre içerisinde geri ödenecek.

Enerji Sektöründe Kullanılacak

Bugün yapılan resmi bilgilendirmelerde, alınan kredinin öncelikli olarak enerji sektörü projelerinde kullanılacağı vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Aracına yakıt almak isteyen hemen bunu yapıyor! Anında 240 TL para idesi

Renault sıfır araçta devrim gibi indirim yaptı! 150 bin TL birden düştü

Gençlere tek seferlik 18.702 TL harçlık! Milyonlarca kişi faydalanacak

Araç sahipleri sonunda oh çekecek! Akaryakıta okkalı indirim geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kimse tadını sevmiyordu! Tansiyon ve diyabetin baş düşmanı çıktı

Gençlere tek seferlik 18.702 TL harçlık! Milyonlarca kişi faydalanacak

Araç sahipleri sonunda oh çekecek! Akaryakıta okkalı indirim geliyor

Aracına yakıt almak isteyen hemen bunu yapıyor! Anında 240 TL para idesi

Egzama, mantar, nasıra birebir geliyor! 3 sorunu kökünden çözen yöntem

Renault sıfır araçta devrim gibi indirim yaptı! 150 bin TL birden düştü

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Memur olmsk isteyene Temmuz ayının son müjdesi! Binlerce KPSS'li, KPSS'siz memur alımı yapılacak