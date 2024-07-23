Tunus Parlamentosu İtalya'dan 50 Milyon Avro Kredi Alma Onayını Verdi

Tunus'un İtalya ile Kredi Anlaşması

Tunus Parlamentosu, ülkenin genel bütçesinin güçlendirilmesi amacıyla İtalya'dan alınacak 50 milyon avro tutarındaki kredi için onay sürecini tamamladı.

Üzerinde Anlaşılan Detaylar

Yapılan açıklamada, Tunus ve İtalya arasında 16 Haziran 2021 tarihinde imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde hazırlanan yasa tasarısının, parlamentoda kabul edildiği ifade edildi.

Kredinin Kullanım Alanı

Bu kredi, Tunus hükümetinin genel bütçesine önemli bir destek sağlaması bekleniyor. Ayrıca, 50 milyon avroluk kredi anlaşması, faizsiz şekilde 40 yılı aşkın bir süre içerisinde geri ödenecek.

Enerji Sektöründe Kullanılacak

Bugün yapılan resmi bilgilendirmelerde, alınan kredinin öncelikli olarak enerji sektörü projelerinde kullanılacağı vurgulandı.