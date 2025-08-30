Tunus'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinde tören

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Tunus'taki Türk Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi. Törene Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve Askeri Ataşe Albay Aydın Bayar ev sahipliği yaptı.

Resepsiyona yabancı misyon temsilcileri, ülkedeki Türk ve yerel kurumların temsilcileri ile Türk vatandaşları katıldı. Tören, İstiklal Marşı ve Tunus Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Protokol konuşmaları kapsamında Büyükelçi Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı okudu.

Etkinlikte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tanıtım videosu gösterildi ve Tunus'ta Askeri Ataşe Yardımcısı olarak göreve başlayan Binbaşı Arca Bora Akın'a yeni rütbesi takıldı.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağına özgü yiyecek ve içecekler ikram edildi.