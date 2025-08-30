DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.463.668,46 -0,91%

Tunus'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Tunus'taki Türk Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı; mesaj okundu, TSK videosu gösterildi ve Binbaşı Arca Bora Akın'ın rütbesi takıldı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 17:17
Tunus'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Tunus'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinde tören

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Tunus'taki Türk Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi. Törene Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve Askeri Ataşe Albay Aydın Bayar ev sahipliği yaptı.

Resepsiyona yabancı misyon temsilcileri, ülkedeki Türk ve yerel kurumların temsilcileri ile Türk vatandaşları katıldı. Tören, İstiklal Marşı ve Tunus Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Protokol konuşmaları kapsamında Büyükelçi Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı okudu.

Etkinlikte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tanıtım videosu gösterildi ve Tunus'ta Askeri Ataşe Yardımcısı olarak göreve başlayan Binbaşı Arca Bora Akın'a yeni rütbesi takıldı.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağına özgü yiyecek ve içecekler ikram edildi.

İLGİLİ HABERLER

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar Çay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
Hakkari'de Tır ile Pikap Çarpıştı: 4 Ölü, 1 Yaralı
3
MSÜ Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni: Erdoğan katıldı
4
Avusturya Dışişleri Bakanı'ndan Medvedev'e Sert Yanıt: NATO Uyarısına Reddetme
5
BBP Lideri Mustafa Destici'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
6
İrlanda'dan AB'ye Uyarı: Simon Harris'ten İsrail'e Somut Adım Çağrısı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta