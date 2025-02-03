Tunus'ta 4,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Tunus'un Orta Kesiminde Deprem Şoku

Tunus'un orta kesimindeki Sidi Buzeyd vilayetinde, 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkezi Meknasi ilçesinin doğusu olarak belirlendi.

Deprem Anı ve Detayları

Yerel saatle 10.45'te meydana gelen sarsıntının derinliği ve yapısal hasarlar hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Tunus halkı, depremin etkilerini hissettiği sırada endişeli anlar yaşadı.

Detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.