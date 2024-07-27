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Tunus'ta ABD Büyükelçiliği Önünde Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenlendi

Tunus'ta Filistin'e destek için yapılan protestolar, Gazze'deki saldırıları kınadı ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 06:53
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 06:53
Tunus'ta ABD Büyükelçiliği Önünde Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenlendi

Tunus'ta Gazze'ye Destek İçin Protesto Düzenlendi

Tunus'un başkenti, sene boyunca devam eden Gazze saldırılarına karşı sesini yükselten birçok kişiyle doldu. Tunus'taki Filistin Ortak Eylem Koordinasyonu tarafından organize edilen "rabat (nöbet) gecesi" sloganıyla gerçekleştirilen gösteride, katılımcılar ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.

Göstericilerden Başkentte Yoğun Katılım

Filistinlilere destek vermek amacıyla bir araya gelen Tunuslular, büyükelçilik binasının önünde çadırlar kurarak, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik ABD'nin desteğini protesto etti. Eylemciler, "Gazze'ye yönelik saldırıları durdurun!" ve "Filistin direnişini destekliyoruz!" gibi sloganlar attı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Göstericiler, uluslararası topluma seslenerek, Gazze'deki saldırıların durdurulması ve sınır kapılarının açılması için İsrail'e baskı yapılmasını talep ettiler. Ayrıca, Filistin direnişine destek vererek, özgürlük ve adalet çağrısını yinelediler.

Devam Eden Mücadele Vurgusu

Protestocular, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının sona ermesi ve tüm tutukluların serbest bırakılması gerektiğini belirterek, mücadelelerine devam etme kararlılıklarını ifade ettiler. Filistin halkının direnişini destekleyerek, bu işgale karşı durmaya hazır olduklarını vurguladılar.

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