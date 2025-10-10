Tunus’ta Başladı: 5. Türk–Arap Üniversiteleri Kongresi’nde İş Birliği Öne Çıktı

5. Türk–Arap Üniversiteleri Kongresi Tunus’ta başladı

Arap Üniversiteler Birliği, Avrasya Üniversiteler Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğiyle düzenlenen 5. Türk–Arap Üniversiteleri Kongresi, Tunus El Menar Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Kongreye Türkiye ve Arap dünyasından 100’ün üzerinde üniversite rektörü ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Açılış töreni ve katılımcılar

Açılış programına, Tunus Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Munzer Belid, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Arap Bilimsel Araştırma Konseyleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Abdulmecid Binamare, Arap Üniversiteleri Birliği Genel Sekreteri Amr ez-Zad Selam, Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Tunus El Menar Üniversitesi Rektörü Muaz eş-Şefra katıldı.

YÖK Başkanı Özvar: Akademik dayanışma şart

Açılış konuşmasında YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimde fikir alışverişi ve akademik dayanışmanın önemine dikkat çekti: “Küresel dünyada ortak meselelerimizi ancak karşılıklı anlayış, istişare ve iş birliğiyle çözebiliriz. Üniversitelerimiz arasında kurulacak yeni ağlar, ortak araştırma projeleriyle bölgesel potansiyelimizi harekete geçirecek, bilgi üretiminde sinerji yaratacaktır.”

Özvar, Türkiye’nin yükseköğretimdeki dönüşümüne işaret ederek, “Bugün ülkemizde 200’ün üzerinde üniversite, 8 milyondan fazla öğrenciye eğitim vermektedir. Yükseköğretim sistemimiz artık sadece ulusal değil, uluslararası ölçekte rekabet edebilir bir yapıdadır. Arap dünyasıyla bu alanda iş birliğimizi derinleştirmek istiyoruz.” dedi.

Büyükelçi Demircan: Eğitim köprü kuruyor

Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, kongrenin iki bölge arasında yükseköğretim, araştırma ve inovasyon alanlarında stratejik ortaklığı derinleştirdiğini vurguladı: “Bugün artık tek başına ilerleyenlerin değil, iş birliği yapanların dünyasındayız. Eğitim, sadece kalkınmanın değil, milletler arasında en güçlü köprüdür.”

Demircan, Türkiye’nin öğrenci profiline dikkat çekerek, “Türkiye 370 binden fazla yabancı öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Bu öğrenciler ülkelerimiz arasında kalıcı dostluk köprüleri kuruyor.” değerlendirmesini yaptı.

EURAS Başkanı Aydın: Uluslararası iş birliği zorunlu

Prof. Dr. Mustafa Aydın, kongrede dijitalleşme, yapay zekâ, uluslararasılaşma ve öğrenci hareketliliği gibi konuların ele alındığını belirterek, “Artık uluslararası iş birlikleri bir tercih değil, zorunluluk haline geldi. Üniversiteler kendi sınırlarının dışına çıkmadıkça sürdürülebilir gelişim mümkün değildir.” dedi. Aydın, Tunus’un tarihî ve kültürel yakınlığının ortaklığı güçlendireceğini vurguladı.

Ev sahibi rektör: Ortak projeler ve çift diploma hedefleri

Ev sahibi Tunus El Menar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. El-Şefra, kongrenin Türk ve Arap üniversiteleri arasında ortak projeler, çift diploma programları ve bilimsel iş birlikleri açısından dönüm noktası olduğunu söyledi. El-Şefra, “Yapay zekâ, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanlarında ortak çalışma kültürü geliştirerek bölgesel rekabet gücümüzü artırabiliriz. En büyük hedefimiz, imzalanan anlaşmaların uygulamada da somut sonuçlar doğurmasıdır.” dedi.

Program ve gelecek adımlar

Kongrede çeşitli iş birliği protokollerinin imzalanması bekleniyor ve etkinlik iki gün boyunca sürecek. Kongrenin sona ermesinin ardından, katılımcı birçok üniversite temsilcisiyle 12 Ekim tarihinde Türk üniversitelerinin tanıtılacağı bir eğitim fuarı düzenlenecek.

