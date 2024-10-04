Tunus'ta Cumhurbaşkanı Adayı Ayaşi Zamal'a Hapis Cezası Onandı

Tunus'ta Zamal'a Hapis Cezası Onandı

Tunus'ta 6 Ekim'de gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçimlerinin adayı Ayaşi Zamal hakkında bir gelişme yaşandı. 19 Eylül'de verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından onaylandı.

Ava: Savunma Ekibi Açıklamalarda Bulundu

Zamal'ın savunma ekibinde yer alan avukat Fevzi Caballah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlere 3 gün kala müvekkiline yönelik "sahte beyanda bulunmak" suçundan verilen cezanın onandığını duyurdu.

Caballah, mahkemede duruşmayı erteleme taleplerinin reddedildiğini ve müvekkiliyle yalnızca 3 saat görüşme izni verildiğini belirtti. Bu kısa sürenin ardından mahkeme, cezayı onayladı.

Birleşmiş Dava Süreci

Zamal’ın avukatlarından Abdussettar El-Mesudi de, 19 Eylül'de müvekkilinin 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıklamıştı. Tunus 2. Asliye Mahkemesi, 1 Ekim’de Zamal hakkında 4 farklı davadan toplamda 12 yıl hapis cezası vermişti. Bu karar Zamal’ın avukatları tarafından İstinaf Mahkemesine taşındı.

Seçim Komisyonunun Sessizliği

Zamal’ın 19 Eylül'de aldığı cezanın onanmasının ardından, Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu henüz Zamal’ın adaylığı hakkında bir açıklamada bulunmadı.

Suçlamalar ve Gözaltılar

Ayaşi Zamal hakkında "sahte beyanda bulunmak" suçlamasıyla açılan dava sürecine, 2 Eylül'de gözaltına alınarak başlamıştır. 4 Eylül'de tutuklanan Zamal, yapılan itiraz sonrasında 6 Eylül'de serbest bırakıldı. Ancak cezaevinden çıkmasının ardından güvenlik güçleri tarafından yeniden gözaltına alındı.

Avukat El-Mesudi, 11 Eylül'de Silyana Asliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığının Zamal hakkında "tavsiye sahtekarlığı" suçlamasıyla beş tutuklama emri çıkardığını duyurdu.