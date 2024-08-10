Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Üç Aday Yarışacak

Tunus'ta 6 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yapılacak

Tunus'lu seçmenler, 6 Ekim'de gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde üç aday arasında tercih yapacak. Bu adaylar arasında mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said de yer alıyor.

Adaylık Süreci ve Kabul Edilen Başvurular

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu'nun başkanı Faruk Buasker, bir basın toplantısı düzenleyerek adaylık süreci hakkında bilgi verdi. 17 adaydan yalnızca üçünün başvurularının kabul edildiğini bildirdi. Bu üç aday, Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve Ayaşi Zamal olarak belirlendi.

Yetersiz Evrak ve Adaylık Şartları

Başkan Buasker, adaylık başvurusu olumlu sonuçlanmayan 14 kişi için evrak eksiklikleri veya adaylık kriterlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle red cevabı verildiğini belirtti.

Seçim Tarihinin Duyurulması

Cumhurbaşkanı Kays Said, daha önce, bu önemli seçimin tarihinin 2 Temmuz'da kamuoyuna duyurmuştu. Seçim, ülkenin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Tunus’ta ekim ayında düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde aralarında Cumhurbaşkanı Kays Said’in de olduğu üç adayın yarışacağı duyuruldu. Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker (solda), düzenlediği basın toplantısında konuşma yaptı.

Tunus’ta ekim ayında düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde aralarında Cumhurbaşkanı Kays Said’in de olduğu üç adayın yarışacağı duyuruldu. Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker (solda), düzenlediği basın toplantısında konuşma yaptı.

Tunus’ta ekim ayında düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde aralarında Cumhurbaşkanı Kays Said’in de olduğu üç adayın yarışacağı duyuruldu. Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker (solda), düzenlediği basın toplantısında konuşma yaptı.

Tunus’ta ekim ayında düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde aralarında Cumhurbaşkanı Kays Said’in de olduğu üç adayın yarışacağı duyuruldu. Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker (solda), düzenlediği basın toplantısında konuşma yaptı.