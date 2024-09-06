Tunus’ta Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Siyasi ve Yargı Krizi

Tunus'ta Siyasi ve Yargı Arasındaki Kriz Derinleşiyor

Tunus, 6 Ekim 2023’te gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşırken siyaset ile yargı arasındaki çatışmalar gündemi sarıyor. Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, aday olarak başvuran 17 kişiden yalnızca 3’ünü kabul etti.

Seçim Kurulu'ndan Açıklama

Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 10 Ağustos'ta yayımladığı bildiride, seçimde Kays Said, Zuheyr el-Mağzavi ve 2020 yılında Yaşasın Tunus Partisi'nden milletvekili olarak siyasete giren iş insanı Ayaşi Zamalın yarışacağını bildirdi. Ancak, adaylık başvurusu reddedilen 6 kişi, Tunus İdari Mahkemesi’ne itiraz etme hakkı kullandı.

Mahkeme Kararı ve Geçmiş Olaylar

Adaylığı red edilenler arasında bulunan eski yönetici ve bakanlardan Abdullatif el-Mekki, El-Munzir ez-Zenadi ve Munsif el-Merzuki’nin eski çalışma arkadaşı İmar Deymi, 2 Eylül'de mahkemeden olumlu yanıt aldı. Ancak Buasker, mahkeme kararlarının kendilerine ulaşmadığını belirterek aday listesinde değişiklik yapılmayacağını duyurdu.

Seçim İhlalleri İddiaları

Öte yandan, Mekki, 6 Ağustos’ta seçim yolsuzluğu suçlamasıyla 8 ay hapis cezası aldı. Diğer bir aday Zamal ise, sahte beyanda bulunmak suçlamasıyla gözaltına alındı ve uyuşmazlıklar devam etmekte.

Toplumdan Tepkiler Geliyor

Mahkeme kararlarının dikkate alınmaması, Tunus İdari Mahkemesi ve reddedilen adaylar tarafından protesto ediliyor. Tunus Genel İşçi Sendikası ve muhalefet partileri de kurula karşı seslerini yükseltti. Mekki’nin kampanya sözcüsü Ahmed en-Nefati, seçim kurulunu, yargıyı hiçe saymakla suçlayarak karşı mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Özellikle Nahda Hareketi, 5 Eylül'de Seçim Kurulu’nun kararını yasaların ihlali olarak nitelendirerek reddetti. Tunus, bu süreçte adalet ve demokrasi taleplerini sağlama çabası içerisinde.