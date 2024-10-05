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Tunus'ta Demokrasi İçin Yürüyüş Düzenlendi

Tunus'ta halk, demokrasi ve seçim yasalarında değişiklik talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 03:34
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 03:34
Tunus'ta Demokrasi İçin Yürüyüş Düzenlendi

Tunus’da Demokrasiye Dönüş Çağrısı

Tunus'un başkenti Tunus'ta yüzlerce kişi, Haklar ve Özgürlükler Ağı tarafından düzenlenen yürüyüşte bir araya geldi. Göstericiler, demokratik sürecin yeniden işletilmesi, seçim yasalarına dair değişikliklerin geri alınması ve muhalefete uygulanan baskıların son bulması için ses yükseltti.

Sloganlar ve Talepler

Habib Burgiba Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar “Özgürlük”, “Ömür boyu başkanlığa hayır” ve “Halk rejimi devirmek istiyor” gibi sloganlar attılar. Ayrıca, “Düşünce mahkumlarına özgürlük” talep edildi.

Seçim Sürecinde Tartışmalar

Tunus Yüksek Seçim Kurulu, 17 adaydan sadece 3'ünün cumhurbaşkanlığı seçimlerine kabul edileceğini duyurmuştu. Ancak, kabul edilmeyen adaylardan çıkan itirazlar mahkemede yoğun tartışmalara yol açtı. İdare Mahkemesi, bazı adayların önünde herhangi bir engel bulunmadığını bildirmişti.

Adayların Durumu

Aynı zamanda, cumhurbaşkanı adayı olan Ayaşi Zamal’ın, sahte beyanda bulunma suçundan aldığı hapis cezasının onandığı bilgisi geldi. Bu durum, Zamal'ın cumhurbaşkanı adaylığına dair belirsizlik yarattı.

Son Gelişmeler

Geçen hafta, parlamento seçim yetkisinin idari mahkemeden alınıp İstinaf Mahkemesine devredilmesini sağlayan tartışmalı bir yasa değişikliği onayladı. Bu durum, Tunus'un siyasi kutuplaşmasını daha da derinleştirdi.

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