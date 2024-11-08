Tunus'ta Düzensiz Göçmen Kadın Tekneyle Doğum Yaptı

Tunus'ta Düzensiz Göçmen Doğum Yaptı

Afrika'nın Sahra Altı bölgesinden gelen düzensiz göçmen bir kadının, Tunus'un Sfaks kenti açıklarında sahil güvenlik gücüne ait bir teknede doğum yaptığı bildirildi.

Olayın Detayları

Tunus Ulusal Muhafız Genel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Sfaks açıklarında tehlikeli bir deniz yolculuğu yapan bir grup düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil güvenliği ekibinin, kurtarılan grubun içerisinde doğum yapmakta olan kadına acil müdahalede bulunduğu belirtildi.

Başarıyla gerçekleşen doğumun ardından anne ve bebeğe gerekli ilk yardım uygulandı. Anne ve bebeğin sağlık durumları iyi. Daha sonra ikili, Sfaks kenti içerisindeki Habib Burgiba Hastanesi'ne sevk edildi.

Düzensiz Göçün Boyutları

Bu olay, her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmenin daha iyi yaşam umuduyla Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşma çabalarının bir örneği olarak kayda geçti. Tunus, bu göçmenlerin Libya ve Cezayir'e olan yakınlığından dolayı önemli bir transit nokta. 2024 yılının ilk altı ayı içinde, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 30,281 düzensiz göçmenin durdurulduğu, bu süreçte 1,041 göç girişiminin engellendiği ve aralarında 7'sinin Tunuslu olduğu toplam 462 göçmenin cesedine ulaşıldığı bilgisi de paylaşıldı.