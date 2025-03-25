Tunus'ta Filistin Bayrağıyla Sahayı Terk Eden Genç Gözaltına Alındı

Tunus'ta Filistin Bayrağıyla Sahaya Giren Gencin Gözaltına Alınması Kınandı

Tunus Genel Öğrenci Birliği, dünya kupası elemeleri sırasında sahaya Filistin bayrağı ile giren Tunuslu gencin gözaltına alınmasını kınadı. Tunus'un başkenti Tunus'taki Rades Stadyumu'nda oynanan Tunus-Malavi maçı esnasında, elinde Filistin bayrağı bulunan genç, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere uyguladığı soykırıma dikkat çekmek amacıyla sahaya girdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, genç, Fransa merkezli Carrefour şirketinin reklam pankartını yırtarak elindeki Filistin bayrağını açıyor. Güvenlik güçlerinin alıkoyduğu gencin darbedilmesi kaydedildi.

Öğrenci Birliği'nden Açıklama

Tunus Genel Öğrenci Birliği, yaptığı açıklamada, sahaya giren gencin Muhammed Emin et-Tuveyhiri olduğunu belirtti. Tuveyhiri'nin gözaltına alındığı ifade edilirken, bu durumun ifade özgürlüğü ile ulusal ve insani meselelerde net tavır alma hakkını ihlal ettiği vurgulandı.

Birlik, Filistin davasını destekleyen tüm barışçıl protesto hareketlerine tam destek verdiklerini belirtti. Açıklamada, Filistin davasının Arapların ve tüm özgür insanlığın meselesi olduğu kaydedildi.

Ayrıca, Tuveyhiri'nin gözaltına alındığı sırada güvenlik güçleri tarafından darbedilmesi de kınandı. Öte yandan, Radyo Mosaique'ye göre, soruşturmanın devam etmesi şartıyla Tunuslu makamlar, Tuveyhiri'yi serbest bırakma kararı aldı.