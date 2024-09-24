DOLAR
34,12 0,03%
EURO
38,13 -0,45%
ALTIN
2.915,15 -1,09%
BITCOIN
2.173.128,39 -0,47%

Tunus'ta Gannuşi'nin Hapse Atılmasına İtirazlar Devam Ediyor

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin savunma ekibi, yurt dışı finansman iddialarını reddetti ve haksız yere mahkum olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 20:54
Tunus'ta Gannuşi'nin Hapse Atılmasına İtirazlar Devam Ediyor

Tunus'taki Gannuşi Gelişmeleri

Tunus'ta, eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin savunma ekibi, yurt dışından para alındığına dair herhangi bir kanıtın bulunmadığını belirtti. Gannuşi, dört yıldan fazla bir süredir yürütülen dış finansman davasında masum olduğunu ve haksız yere hapse atıldığını ifade ediyor.

Temyiz Mahkemesi Kararı

Temyiz Mahkemesi, Gannuşi hakkında verilen 3 yıl hapis cezasını onayladı. Gannuşi'nin savunma ekibi, yazılı bir açıklama yaparak, Gannuşi'nin yargılandığı davada şahsi veya Nahda lideri olarak herhangi bir yabancı fon almadığının altını çizdi. Ayrıca, Gannuşi'nin herhangi bir reklam veya benzeri sözleşme yapmadığı ve bu tür faaliyetler için kimseyi görevlendirmediği ifade edildi.

Acelenin Sonuçları

Mahkeme işlemlerinin yetersiz olduğunu ve "henüz hazır olmayan dosya için aceleci davranarak haksız yere karar verildiğini" belirten açıklamada, savunmanı gözden geçirilmesi ve hazırlık için erteleme talep edildiği vurgulandı.

Dava Geçmişi

Nahda Hareketi ile Tunus'un Kalbi Partisi hakkında, 2019 yılındaki seçim kampanyası sırasında "dış fon ve lobi hizmeti almak" suçlamasıyla Temmuz 2021'de dava açılmıştı. Bu süreç, 11 Şubat 2023'de başlayan gözaltı operasyonlarıyla çalkalandı. Tunus'ta muhalefeti sindirmek amacıyla düzenlenen bu operasyonlar kapsamında onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Ulusal ve Uluslararası Tepkiler

Gannuşi, 17 Nisan 2023'te, halkı iç savaşa yönlendirmekle suçlanarak gözaltına alındı. Bu olay, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda büyük tepkilere yol açtı. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar" nedeniyle cezaevine alındığını açıklamıştı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
2
Mersin'de Motosiklet Sürücülerine Yönelik Denetim Uygulaması Başlatıldı
3
Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
Türkiye, İsrail'in Cumhurbaşkanına Yönelik İthamlarına Tepki Gösterdi
5
Adıyaman'da FETÖ Operasyonu: 2 Gözaltı
6
Hollanda ile Türkiye'nin Dostluğu, Ankara'nın En Eski Tablosu ile Kutlandı
7
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Ahırdan Çıkan İzmaritler DNA İncelemesine Gönderildi

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak 2025’te Zam ve Refah Payı Müjdesi! Enflasyon Zammı ve Taban Aylık Artışı Yolda

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı