Tunus'ta Gannuşi'nin Hapse Atılmasına İtirazlar Devam Ediyor

Tunus'taki Gannuşi Gelişmeleri

Tunus'ta, eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin savunma ekibi, yurt dışından para alındığına dair herhangi bir kanıtın bulunmadığını belirtti. Gannuşi, dört yıldan fazla bir süredir yürütülen dış finansman davasında masum olduğunu ve haksız yere hapse atıldığını ifade ediyor.

Temyiz Mahkemesi Kararı

Temyiz Mahkemesi, Gannuşi hakkında verilen 3 yıl hapis cezasını onayladı. Gannuşi'nin savunma ekibi, yazılı bir açıklama yaparak, Gannuşi'nin yargılandığı davada şahsi veya Nahda lideri olarak herhangi bir yabancı fon almadığının altını çizdi. Ayrıca, Gannuşi'nin herhangi bir reklam veya benzeri sözleşme yapmadığı ve bu tür faaliyetler için kimseyi görevlendirmediği ifade edildi.

Acelenin Sonuçları

Mahkeme işlemlerinin yetersiz olduğunu ve "henüz hazır olmayan dosya için aceleci davranarak haksız yere karar verildiğini" belirten açıklamada, savunmanı gözden geçirilmesi ve hazırlık için erteleme talep edildiği vurgulandı.

Dava Geçmişi

Nahda Hareketi ile Tunus'un Kalbi Partisi hakkında, 2019 yılındaki seçim kampanyası sırasında "dış fon ve lobi hizmeti almak" suçlamasıyla Temmuz 2021'de dava açılmıştı. Bu süreç, 11 Şubat 2023'de başlayan gözaltı operasyonlarıyla çalkalandı. Tunus'ta muhalefeti sindirmek amacıyla düzenlenen bu operasyonlar kapsamında onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Ulusal ve Uluslararası Tepkiler

Gannuşi, 17 Nisan 2023'te, halkı iç savaşa yönlendirmekle suçlanarak gözaltına alındı. Bu olay, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda büyük tepkilere yol açtı. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar" nedeniyle cezaevine alındığını açıklamıştı.