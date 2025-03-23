Tunus'ta Gönüllüler Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Sıcak İftar Sunuyor

Binzert'te gönüllüler, ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak iftar yemekleri hazırlıyor. Dayanışma ruhuyla yürütülen projeye destek artıyor.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 12:03
Tunus'ta Gönüllüler Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Sıcak İftar Sunuyor

Tunus'ta Ramazan Dayanışması

Tunus’un Binzert kentinde, ramazan ayının manevi atmosferiyle birleşen dayanışma ruhu gönüllüleri bir araya getiriyor. İhtiyaç sahiplerine sıcak iftar yemeği hazırlayan gönüllü ekip, toplumun kenar mahallelerine ulaşarak gönüllülük bilincini artırıyor.

Gönüllülerin Özverisi

Gönüllüler, Sağır ve Dilsizler Derneği'nde sabahın erken saatlerinde toplanarak gıda bağışçılarından gelen sebze, hurma, yoğurt, et ve unlu mamuller gibi malzemelerle iftar yemeği hazırlıyor. Yardımlar, bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan “Siz Binzert’i Değiştiriyorsunuz” Derneği tarafından düzenleniyor.

İhtiyaç Sahiplerine Destek

Öğle saatlerinden itibaren, derslerini tamamlayan öğrenciler ve mesai bitiminde işlerinden çıkan gönüllüler de mutfağa katılıyor. Hazırlanan yemekler, iftara kısa süre kala şehrin dört bir yanına dağıtılıyor. Dernek saymanı Abdülazim Şelluh, yardımların çoğunun ayni olarak geldiğini belirtiyor ve ekliyor: "Toptancılara gidip ihtiyaçlarımızı belirleyerek satın alma yapan bağışçılar var. Ayrıca bazı toptancılar doğrudan ürün bağışlıyor."

Hijyen ve Kalite

Şelluh, yiyeceklerin hijyen kurallarına uygun olarak hazırlandığını vurgulayarak, “Bu yıl yemek kalitesini artırmak için aşçı ekibimizi değiştirdik.” diyor. Evi ve mutfağı olmayan ihtiyaç sahiplerine pişmiş yemek ulaştırdıklarını ifade ediyor.

Gönüllü Katılımı Artıyor

Gönüllü aşçı Sündüs el-Garbi, projenin önemli bir parçası olarak, “Hayır işlerinin önemine inanıyoruz. Maddi bağış yapamayanlar bile emek vererek sürece katkıda bulunabilir.” şeklinde konuştu. Ayrıca, istihdam danışmanı Hacer Hayreddin de, ramazan ayında hayırlara vesile olmak için destek vermek istediğini belirtiyor.

Binzert’te, gönüllülük ruhuyla yürütülen bu yardım organizasyonu, ramazan boyunca yüzlerce ihtiyaç sahibine sıcak bir iftar yemeği sunmaya devam edecek.

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