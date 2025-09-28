Tunus'ta Gösteri: Gazze'de Göçe Zorlanma Reddedildi, Küresel Sumud Filosu'na Destek

Tunus'ta Belediye Tiyatrosu Önünde Gösteri: Gazze'nin Sesini Duyurma Çabası

Tunus'un başkenti Tunus'ta çok sayıda kişi, Filistin Destekçileri Derneği çağrısıyla Tunus Belediye Tiyatrosu önünde bir araya gelerek, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanmasını reddetti ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Riyad ez-Zehafi, gösteride AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'nin ve Filistin halkının sesini Tunus halkına ulaştırma çabasıyla bugün İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlatmasından bu yana 102. protestomuzu gerçekleştirdik." dedi.

Zehafi, gösterinin amacını açıklarken, "Savaşın başlangıcından bu yana kuzeyinden güneyine Gazze sakinlerinin her gün göçe zorlandığı barbarlığı ve vahşiliği tamamen reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Göçün en çok yaşlılar, kadınlar ve çocuklar üzerinde etkili olduğunu vurgulayan Zehafi, "Filistinliler çok büyük acılarla boğuşuyor. Özellikle yaşlılar, kadınlar ve çocuklar, göçe zorlanma nedeniyle günlük yaşamlarını sürdürmekte zorluk çekmekteler." dedi.

Katılımcılar, gösteriyi aynı zamanda Akdeniz kıyılarında İsrail'e karşı mücadele eden Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla düzenlediklerini belirtti. Zehafi, "Gazze'ye uygulanan zalim ablukayı kırmak ve yardım ulaştırmak için çabalayan bu filoyu destekliyoruz. Bu, özgür dünyanın güçlerini İsrail'e karşı harekete geçirme girişimidir." diye konuştu.

Zehafi, filoya yönelik herhangi bir zarar verme girişiminin, filodaki aktivistlerin ülkelerinin egemenliğine bir saldırı olacağını da vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Yönelik Saldırıların Son Durumu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 926 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 783 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 13 bin 60 kişi yaşamını yitirdi, 55 bin 742 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 560'a çıktı, yaralananların sayısı da 18 bin 703 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini açıkladı.