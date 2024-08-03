Tunus'ta Hamas Lideri Heniyye'ye Yönelik Suikast Protesto Edildi

Tunus'ta Suikast Protestosu

Tunus'un başkenti Tunus'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast nedeniyle geniş çaplı bir protesto düzenlendi.

Protestonun Detayları

Başkent Tunus'un merkezindeki Belediye Tiyatrosu önünde toplanan kalabalık, Gazze'deki savaşın sona ermesi ve İsrail'in Heniyye'ye yönelik suikastı nedeniyle yargılanması taleplerini yükseltti.

Ateşli Sloganlar ve Destek Çağrısı

Göstericiler, "Ey şehit, yolundan ayrılmayacağız", "Ey şehit, sen rahat et, biz mücadeleye devam edeceğiz" ve "Hepimiz Filistin'iz" gibi sloganlar attılar. Heniyye suikastının, İsrail'in Filistinli siyasi liderlere karşı işlediği kanlı "terör operasyonları" listesine eklendiğini vurgulayan katılımcılar, katillerden hesap sorulmasını istedi ve intikam almak amacıyla Gazze'deki direnişe destek vereceklerini ifade etti.

Heniyye'nin Tahran'daki Ziyareti ve Suikast

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. 31 Temmuz’da İran Devrim Muhafızları Ordusu, Heniyye'nin kaldığı konuta bir saldırı düzenlendiğini bildirdi.

İran ve Hamas Yetkilileri, suikast için İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililerin olay hakkında herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınması dikkat çekti.

Hamas Liderinin Görev Süresi

İsmail Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı.