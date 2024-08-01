Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Tunus'ta Heniyye Suikastına Protesto Yürüyüşü

Tunus'ta düzenlenen yürüyüşle Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik suikast kınandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 00:37
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 00:37
Tunus'ta Heniyye Suikastına Protesto Yürüyüşü

Hamas Lideri İsmail Heniyye'ye Yönelik Suikast Protesto Edildi

Tunus'un başkenti Tunus'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın Tahran kentinde maruz kaldığı suikasta karşı bir yürüyüş düzenlendi. Protestocular, başkentin Pasaj semtinde toplanarak Habib Burgiba Caddesi'ne doğru yürüdü.

Siyasi Partilerin ve Aktivistlerin Bir Araya Geldiği Yürüyüş

Ülkede birçok siyasi parti ve Normalleşmeye (İsrail ile) Karşı Tunus Ağı'nın teşvikleriyle gerçekleşen eylemde, katılımcılar sıklıkla sloganlar attı. Siyasi aktivist Selahaddin ed-Davudi, kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Heniyye suikastını en güçlü şekilde kınıyoruz. Tüm direnişçilere sesleniyorum; siyonist düşmanın hepinizi tek tek ele geçirme girişimi, size yönelik terörist eylemleri ve suikast politikası tam anlamıyla bir korkaklıktır. Siyonist yönetim, uluslararası hukuk kurallarına uyması gerekirken bir terör örgütü gibi davranıyor."

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Tepki

Protestocular, Tunus ve Filistin bayrakları taşıyarak, aynı zamanda İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını da kınadı.

Heniyye'nin Suikastı ve İlgili Açıklamalar

İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak amacıyla Tahran'daydı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada Heniyye'nin kaldığı konuta yönelik bir saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. Hem İran hem de Hamas yönetimi, suikastı İsrail'e atfederken, İsrailli yetkililerin olay hakkında herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındığı belirtiliyor.

Heniyye, daha önce 6 Mayıs 2017 tarihinde Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Egzama ve sedef hastalarının kurtarıcısı! Tek bir damlasıyla yumuşacık yapıyor: Yara bere kalmayacak

Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

3 kamu bankasından tam destek! Cumhurbaşkanı talimat verdi: Hesaplara 20.000 TL yatırılacak

Üniversitelilere 20 bin TL destek müjdesi! Çok sayıda öğrenci yararlanabilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Toplu ulaşıma yüzde 50 zam geldi! O ildeki vatandaşlar tabana kuvvet diyecek: 1 Ağustos'ta başlıyor

Petrol fiyatlarında büyük düşüş! Akaryakıta indirim için tarih verildi: Sürücüler bayram edecek

Estetik güzeli ünlüler ortaya çıktı! Eski hallerini görünce tanıyamayacaksınız: Bambaşka biri oldular

Gözler onu aramıştı! Seda Sayan cenazeye meğer bu yüzden katılmamış: Safiye Soyman yalnız kalmıştı...

Egzama ve sedef hastalarının kurtarıcısı! Tek bir damlasıyla yumuşacık yapıyor: Yara bere kalmayacak

3 kamu bankasından tam destek! Cumhurbaşkanı talimat verdi: Hesaplara 20.000 TL yatırılacak

Üniversitelilere 20 bin TL destek müjdesi! Çok sayıda öğrenci yararlanabilecek

Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

3 burç çevresindeki herkesi üzüyor! Sevdiklerine sadece zararları dokunuyor!

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor