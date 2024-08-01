Tunus'ta Heniyye Suikastına Protesto Yürüyüşü

Hamas Lideri İsmail Heniyye'ye Yönelik Suikast Protesto Edildi

Tunus'un başkenti Tunus'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın Tahran kentinde maruz kaldığı suikasta karşı bir yürüyüş düzenlendi. Protestocular, başkentin Pasaj semtinde toplanarak Habib Burgiba Caddesi'ne doğru yürüdü.

Siyasi Partilerin ve Aktivistlerin Bir Araya Geldiği Yürüyüş

Ülkede birçok siyasi parti ve Normalleşmeye (İsrail ile) Karşı Tunus Ağı'nın teşvikleriyle gerçekleşen eylemde, katılımcılar sıklıkla sloganlar attı. Siyasi aktivist Selahaddin ed-Davudi, kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Heniyye suikastını en güçlü şekilde kınıyoruz. Tüm direnişçilere sesleniyorum; siyonist düşmanın hepinizi tek tek ele geçirme girişimi, size yönelik terörist eylemleri ve suikast politikası tam anlamıyla bir korkaklıktır. Siyonist yönetim, uluslararası hukuk kurallarına uyması gerekirken bir terör örgütü gibi davranıyor."

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Tepki

Protestocular, Tunus ve Filistin bayrakları taşıyarak, aynı zamanda İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını da kınadı.

Heniyye'nin Suikastı ve İlgili Açıklamalar

İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak amacıyla Tahran'daydı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada Heniyye'nin kaldığı konuta yönelik bir saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. Hem İran hem de Hamas yönetimi, suikastı İsrail'e atfederken, İsrailli yetkililerin olay hakkında herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındığı belirtiliyor.

Heniyye, daha önce 6 Mayıs 2017 tarihinde Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti.