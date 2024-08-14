Tunus'ta Kadın Girişimciler Ağı Kuruldu

Tunus'ta Kadın Girişimciler Ağı'nın Kuruluşu

Tunus'taki kadın girişimciler, ülkenin turizm sektörüne katkıda bulunmak için Kadın Girişimciler Ağını kurdu. Bu girişim, özel otel işletmecisi kadınların bir araya gelmesiyle Uluslararası Kadın Girişimciler Federasyonu (CIFE) öncülüğünde hayata geçirildi.

Ulusal Kadın Günü'nde Lansman

Her yıl 13 Ağustos'ta kutlanan Tunus Ulusal Kadın Günü'nde gerçekleştirilen lansmana, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve çeşitli ülkelerin büyükelçileri katıldı. Etkinlikte, kadın girişimcilerin temsilcileri de yer aldı.

Büyükelçi Demircan'ın Mesajı

Büyükelçi Demircan, burada yaptığı konuşmada, "Tunus'ta kadınlar, zorlukları aşma ve değişim sağlama konusunda önemli bir rol oynuyor. Turizm, Tunus'un hayati sektörlerinden biridir ve bu girişim sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak," dedi. Ayrıca, yeşil turizmin çevre ve biyolojik çeşitliliği koruma işlevine dikkat çekti.

Kadın Girişimciler Ağı'ndan Hedefler

Kadın Girişimciler Ağı Başkanı Dunya Hammuda, CIFE öncülüğünde kurulan birlik ile Tunus genelindeki butik otel sahibi kadınların bir araya geleceğini dile getirdi. Hammuda, karşılıklı deneyim paylaşımının bu birlik sayesinde sağlanacağını ifade etti.

CIFE Başkanı'nın Görüşleri

CIFE Başkanı Reşide Cebnun, Türkiye Büyükelçisi'nin etkinliklerde yer almasının kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, Türkiye'deki turizmcilerle iş birliği yapma arzusunu dile getirdi.