Tunus'ta 'Küresel Sumud Filosu'na İHA Saldırıları Protestosu

Tunus'ta yüzlerce kişi, Küresel Sumud Filosu'na yönelik İHA saldırılarını protesto etti; talepler arasında hukuki takip ve devlet müdahalesi yer aldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 02:49
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 02:53
Başkent Tunus'un merkezindeki Belediye Tiyatrosu önünde düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Protesto çağrıları ve talepler

Normalleşmeye Karşı Tunus Ağı üyesi Fethi Abbaze, AA muhabirine şunları söyledi: "Bu vahşi saldırının ardından acil olarak sokaklara indik. Bu, siyonist yapının işlediği suçların bir devamıdır."

Abbaze ayrıca, "Tunus halkı olarak Gazze ablukasını kırmak üzere yola çıkan bu sivil ve barışçıl filoya yönelik silahlı korsanlığı kınıyoruz. Devletimizin vatandaşlarını koruma sorumluluğunu yerine getirmesini talep ediyoruz." dedi ve Tunus Dışişleri Bakanlığı'nın saldırıları kınayan bir açıklama yapmasını ve bir kriz masası oluşturmasını talep etti.

Filoya katılan Arap Avukatlar Birliği temsilcisi Abdülhak Binkadi ise düzenlediği basın toplantısında, "Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurarak insansız hava araçlarıyla yapılan bu saldırıların hukuki takibini yapacağız." ifadesini kullandı.

Saldırı iddiaları ve filo hakkında

Küresel Sumud Filosu yaptığı açıklamada, Gazze'ye doğru yol alan yaklaşık 50 gemiden 9'unun insansız hava araçlarıyla hedef alındığını ve saldırılarda 12 patlamanın meydana geldiğini bildirdi. Açıklamada saldırıların zamanı ve sorumlularına ilişkin bilgi verilmedi, İsrail sessizliğini koruyor.

Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunduğu, onlarca gemiden oluşan filonun günlerdir Gazze'ye doğru yol aldığı ve bunun bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olduğu belirtildi.

Sumud kavramı

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşının ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

Tunus'ta, İsrail'in Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları protesto edildi.

