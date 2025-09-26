Tunus'ta Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Şüphesiyle Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltında

Tunus'ta 9 Eylül'de Sidi Bousaid Limanı'nda, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyla bağlantılı yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 17:16
Tunus yetkilileri, Gazze ablukasını kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na ait bir gemiye yönelik saldırıyla bağlantılı olarak yabancı uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltı ve soruşturmanın seyri

Yerel radyo Mosaique FM'in haberine göre, aranan şüpheli 9 Eylül'de başkent Tunus'un kuzeyindeki Sidi Bousaid Limanı'nda yakalandı. Olayla ilgili soruşturma, terör suçları ve ülke güvenliğini hedef alan saldırılar kapsamında yürütülüyor.

Şüphelinin kimliği, uyruğu veya gözaltıya ilişkin kesin tarih dışında ek bilgi yetkililerce açıklanmadı.

Saldırı iddiaları ve resmi tespitler

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, filonun ana teknesine 8 Eylül'de Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendiğini bildirmişti. Tunus İçişleri Bakanlığı ise ertesi geceki ikinci saldırının ardından 9 Eylül'de başlattığı soruşturmada teknelere yönelik İHA saldırılarının "planlı bir şekilde yapıldığını" tespit ettiklerini açıkladı.

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye doğru ilerleyen yaklaşık 50 gemiden 9'unun insansız hava araçlarıyla hedef alındığını ve saldırılarda 12 patlama meydana geldiğini kaydetti. Saldırıların zamanına ve sorumlularına ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı; İsrail sessizliğini koruyor.

Filonun amacı ve taşıdığı yardım

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda, özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olarak kayda geçti.

Sumud kavramının anlamı

Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşmüştür. Sumud; Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün korunması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa etme çabalarını ifade eder. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri bu kavramın betimlenmesinde sıkça kullanılır.

