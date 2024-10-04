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Tunus'ta Muhalefet Seçimleri Boykot Ediyor

5 muhalefet partisi, 6 Ekim'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot etme kararı aldı. Seçimlerin adil ve şeffaf olmadığını belirttiler.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 00:49
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 00:49
Tunus'ta Muhalefet Seçimleri Boykot Ediyor

Tunus'ta Önemli Bir Boykot Kararı

Tunus'ta 6 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri, beş muhalefet partisinin aldığı boykot kararıyla gündeme geldi. Tunus İşçi Partisi, Et-Tekatül Partisi, Sosyalist Parti, Kutup Partisi ve Sosyal Demokrat Parti temsilcileri, seçimlerin gerekli dürüstlük, şeffaflık ve adil rekabet koşullarına sahip olmadığını savunarak, bu kararlarını açıkladılar.

Hemmami'nin Açıklamaları

Tunus İşçi Partisi'nin lideri Hemma el-Hemmami, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'deki ilk darbesinin ardından bekasını sağlamak için bu seçimlerle ikinci bir darbe gerçekleştirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca, vatandaşları seçimleri boykot etmeye yönelik bir çağrıda bulundu.

Adaylık İtirazları ve Yasal Süreçler

Tunus Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 10 Ağustos'ta 17 adaydan yalnızca 3'ünün adaylığının kabul edildiğini duyurmuştu. Seçimlerde yarışacak isimler arasında mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said'in yanı sıra Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve Yaşasın Tunus Partisi milletvekili Ayaşi Zamal bulunuyor.

Ancak adaylığı reddedilen bazı kişiler, Tunus İdare Mahkemesine başvuruda bulundu. Mahkeme, bazı adayların yaptığı itirazları kabul ederek, Yüksek Seçim Kurulu'na önerilerde bulundu. Ancak, oralara ulaşmaması nedeniyle Kurul, daha önce belirlediği 3 adayla devam edeceğini açıkladı.

Zamal'ın Hapis Cezası

Aynı zamanda, adaylığı onaylanan Ayaşi Zamal hakkında "sahte beyanda bulunmak" suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının onandığı duyuruldu. Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı.

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