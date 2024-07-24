Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Tunus'ta Nahda Hareketi Genel Sekreteri Tutuklandı

Tunus'ta 13 Temmuz'da gözaltına alınan Nahda Hareketi Genel Sekreteri el-Acmi el-Verimi, terörle mücadele birimi tarafından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:55
Tunus'ta Nahda Hareketi Genel Sekreteri Tutuklandı

Tunus’ta Siyasi Gelişmeler

Tunus’ta, Nahda Hareketi Genel Sekreteri el-Acmi el-Verimi, 13 Temmuz’da gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Bu olay, ülkede muhalefete yönelik artan baskının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Tutuklama Detayları

Nahda Hareketi, Verimi’nin tutuklanmasına dair bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Verimi’nin yanı sıra Halk Hareketi Şura Üyesi Muhammed el-Ganudi ve siyasi aktivist Musab el-Garbi’nin de gözaltına alındığı belirtildi. Her üç kişi, Tunus Terörle Mücadele Birimi tarafından gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştır.

İddialar ve Protestolar

Nahda Hareketi, bu kişilerin asılsız suçlamalarla tutuklandığını savunuyor. Ayrıca, Verimi’nin tutuklanmasının 6 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde muhaliflere yönelik bir baskı uygulama çabası olduğuna dikkat çekiyor.

Önceki Gözaltılar

Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi’nin 17 Nisan 2023’te gözaltına alındığı hatırlanırken, Verimi’nin 2 Kasım 2023’te yapılan bir seçimle Nahda Hareketi’nin genel sekreteri olarak göreve geldiği duyurulmuştu.

Yetkililerin Sessizliği

Tunuslu yetkililer, Verimi’nin tutuklanması hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu durum, ayrıca ülkedeki siyasi ortamda belirsizliklere yol açmakta.

İLGİLİ HABERLER

Kimse beklemiyordu! Ankara'da toplu taşıma ücretlerine kallavi zam: İşte güncel fiyatlar

YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversite tercihlerinizi doğru ve kolay yapın!

Cep dolduran kampanya başladı! Tek sefere mahsus 18.000 TL ödenecek!

Anneler dikkat! Devletten büyük eğitim ve sağlık desteği işte şartlar ve detaylar...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversite tercihlerinizi doğru ve kolay yapın!

E-devlet’te yenilik: Sigorta eksper raporları artık her an elinizin altında!

Yerli üretim yeni Renault Duster'dan şaşırtıcı fiyatlar! Motor seçenekleri büyük ilgi görüyor

Cep dolduran kampanya başladı! Tek sefere mahsus 18.000 TL ödenecek!

Emekli maaşı artışı bankaların promosyon savaşını tetikledi! 24 Bin TL'ye ulaşan tutarlar neyin nesi?

Kimse beklemiyordu! Ankara'da toplu taşıma ücretlerine kallavi zam: İşte güncel fiyatlar

iPhone 11 kullananlara kötü haber! Herkes Android'e geçmek isteyecek!

Üşütmek isteyen 26 Temmuz'da Bim'e koşsun yeni kule tipi vantilatör satışta!

A101’de ücretsiz alışveriş için fırsat! Hediye çeki kampanyası başladı!

Anneler dikkat! Devletten büyük eğitim ve sağlık desteği işte şartlar ve detaylar...

Kavga eden komşuların fotoğrafındaki 3 farkı 15 saniyede görebiliyorsanız, gözleriniz bir kartal kadar keskin!