Tunus'ta Nahda Hareketi Genel Sekreteri Tutuklandı

Tunus’ta Siyasi Gelişmeler

Tunus’ta, Nahda Hareketi Genel Sekreteri el-Acmi el-Verimi, 13 Temmuz’da gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Bu olay, ülkede muhalefete yönelik artan baskının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Tutuklama Detayları

Nahda Hareketi, Verimi’nin tutuklanmasına dair bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Verimi’nin yanı sıra Halk Hareketi Şura Üyesi Muhammed el-Ganudi ve siyasi aktivist Musab el-Garbi’nin de gözaltına alındığı belirtildi. Her üç kişi, Tunus Terörle Mücadele Birimi tarafından gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştır.

İddialar ve Protestolar

Nahda Hareketi, bu kişilerin asılsız suçlamalarla tutuklandığını savunuyor. Ayrıca, Verimi’nin tutuklanmasının 6 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde muhaliflere yönelik bir baskı uygulama çabası olduğuna dikkat çekiyor.

Önceki Gözaltılar

Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi’nin 17 Nisan 2023’te gözaltına alındığı hatırlanırken, Verimi’nin 2 Kasım 2023’te yapılan bir seçimle Nahda Hareketi’nin genel sekreteri olarak göreve geldiği duyurulmuştu.

Yetkililerin Sessizliği

Tunuslu yetkililer, Verimi’nin tutuklanması hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu durum, ayrıca ülkedeki siyasi ortamda belirsizliklere yol açmakta.