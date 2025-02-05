Tunus'ta Nahda Hareketi'nden Hapis Cezalarına Büyük Tepki

Tunus'taki Nahda Hareketi Ceza Kararlarını Kınadı

Tunus’ta muhalefette bulunan Nahda Hareketi, lideri Raşid el-Gannuşi başta olmak üzere bazı siyasiler ve gazetecilere verilen hapis cezalarını kınadı. Verilen hükümler "ağır ve zalimane" olarak nitelendirildi.

Açıklamada Hukukun Üstünlüğüne Vurgu Yapıldı

Nahda Hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu hükümler, en temel hak ve özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne yönelik daha fazla saldırı bağlamında gelen haksız bir siyasi yargılamanın sonucudur." ifadelerine yer verdi. Ayrıca, verilen cezaların yargının bağımsızlığına yönelik "açık bir saldırı" olduğunu vurguladı.

41 Kişiye 5 ile 54 Yıl Arasında Hapis Cezası

Başkent Tunus'taki Asliye Hukuk Mahkemesi İkinci Ceza Dairesi, "Instalingo" olarak bilinen davada 41 kişi için 5 ila 54 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Bu davada el-Gannuşi 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Verilen kararların kesinleşmediği ve temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.

Devlet Güvenliğine Karşı Komplo İddiası

Tunus'ta 11 Şubat 2023 tarihinde başlayan gözaltı operasyonlarıyla birçok siyasetçi, gazeteci ve aktivist, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklandı. Bu durum, muhalefeti sindirmeyi amaçladığı iddiasıyla geniş bir yankı buldu.

Nahda Lideri Gannuşi'nin İfadesi

Nahda lideri Raşid el-Gannuşi, 17 Nisan tarihinde bir toplantıda yaptığı konuşma sonrası "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla evinde gözaltına alındı. Bu tutuklama ulusal ve uluslararası tepkilere yol açtı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in Açıklaması

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkedeki bazı siyasilerin gözaltına alınmasının sebepleri arasında "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar" olduğunu ifade etti.