DOLAR
35,89 0%
EURO
37,36 0,05%
ALTIN
3.303,79 0,04%
BITCOIN
3.495.379,57 0,14%

Tunus'ta Nahda Hareketi'nden Hapis Cezalarına Büyük Tepki

Nahda Hareketi, ülkede verilen hapis cezalarını şiddetle kınadı ve yargılama sürecinin siyasallaştırıldığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 23:51
Tunus'ta Nahda Hareketi'nden Hapis Cezalarına Büyük Tepki

Tunus'taki Nahda Hareketi Ceza Kararlarını Kınadı

Tunus’ta muhalefette bulunan Nahda Hareketi, lideri Raşid el-Gannuşi başta olmak üzere bazı siyasiler ve gazetecilere verilen hapis cezalarını kınadı. Verilen hükümler "ağır ve zalimane" olarak nitelendirildi.

Açıklamada Hukukun Üstünlüğüne Vurgu Yapıldı

Nahda Hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu hükümler, en temel hak ve özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne yönelik daha fazla saldırı bağlamında gelen haksız bir siyasi yargılamanın sonucudur." ifadelerine yer verdi. Ayrıca, verilen cezaların yargının bağımsızlığına yönelik "açık bir saldırı" olduğunu vurguladı.

41 Kişiye 5 ile 54 Yıl Arasında Hapis Cezası

Başkent Tunus'taki Asliye Hukuk Mahkemesi İkinci Ceza Dairesi, "Instalingo" olarak bilinen davada 41 kişi için 5 ila 54 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Bu davada el-Gannuşi 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Verilen kararların kesinleşmediği ve temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.

Devlet Güvenliğine Karşı Komplo İddiası

Tunus'ta 11 Şubat 2023 tarihinde başlayan gözaltı operasyonlarıyla birçok siyasetçi, gazeteci ve aktivist, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklandı. Bu durum, muhalefeti sindirmeyi amaçladığı iddiasıyla geniş bir yankı buldu.

Nahda Lideri Gannuşi'nin İfadesi

Nahda lideri Raşid el-Gannuşi, 17 Nisan tarihinde bir toplantıda yaptığı konuşma sonrası "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla evinde gözaltına alındı. Bu tutuklama ulusal ve uluslararası tepkilere yol açtı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in Açıklaması

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkedeki bazı siyasilerin gözaltına alınmasının sebepleri arasında "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar" olduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Devrilen Ambulans Sürücüsünün Durumu İyi
2
Yüzme ile Hayallerine Yüzüyor: Yusuf Efe Milli Takım Hedefinde
3
Kocaeli'de İş İnsanı Nurhan Ör'ün Cinayeti: Altı Sanığın Yargılaması Devam Ediyor
4
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Kahramanmaraş Depremlerinde Hayatını Kaybedenler '04.17' Panosunda Yaşatılıyor
6
Bolu'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
7
Samsun'daki İş Kazası: Gözaltındaki Üç Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda