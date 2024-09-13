Tunus'ta Nahda Hareketi Üyelerine Gözaltılar

Tunus'ta Gözaltılar Hız Kazandı

Tunus genelinde, Nahda Hareketi mensubu birçok kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltıların ardında yatan nedenler ve etkileri, ülkede geniş yankı buluyor.

Nahda Hareketi'nden Açıklama

Nahda Hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin birkaç gün içinde ülkenin farklı şehirlerinde birçok üyesini gözaltına aldığını duyurdu. Açıklamada bu gözaltıların keyfi olduğu belirtilerek, "Aralarında kadınların da bulunduğu üyeler, bu tür keyfi uygulamalara maruz kalmamalıdır. Gözaltına alınan üyelerimize yönelik zulmün durdurulmasını ve gözaltıların sona ermesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Tunuslu Yetkililerden Cevap Yok

Ancak, Tunuslu yetkililerden gözaltılara dair herhangi bir açıklama gelmedi. Önceki gözaltı operasyonlarında nahda lideri Raşid el-Gannuşi gibi önemli isimler de hedef alınmıştı.

Gözaltı Operasyonlarının Arka Planı

Yılın başından bu yana, “devlet güvenliğine karşı komplo kurmak” suçlamasıyla birçok siyasetçi, gazeteci, aktivist ve iş insanı tutuklanmış, ülke genelinde bir korku iklimi oluşmuştur. Cumhurbaşkanı Kays Said, bu gözaltıları siyasi muhalefeti sindirme amacıyla yürütülen operasyonlar olarak değerlendirmiştir.