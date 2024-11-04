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Tunus'ta Ortak Miras Konseri Düzenlendi

Tunus Yunus Emre Enstitüsü, Aytaç Doğan'ın katılımıyla Ortak Miras Konseri'ni gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 17:15
Tunus'ta Ortak Miras Konseri Düzenlendi

Tunus YEE, Ortak Miras Konseri'ne Ev Sahipliği Yaptı

Tunus Yunus Emre Enstitüsü (YEE), ünlü kanun sanatçısı Aytaç Doğan'ın katılımıyla etkileyici bir Ortak Miras Konseri düzenledi. Bu önemli etkinlik, Tunus'un başkenti Tunus'taki Kültür Sarayı'nda, Türkiye’nin Tunus Büyükelçiliği himayesinde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Destekleyiciler

Konser, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Irak’ın Tunus Büyükelçisi Abdulhakim Kassab, YEE Tunus Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Tunus Ataşesi Yunus Düzcü gibi önemli katılımcıların yanı sıra, Tunus’taki diğer misyon temsilcileri ve sanatseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

Sanatçılardan Müzikal Bir Şölen

Aytaç Doğan ve ekibine bu konser boyunca, dinleyicileri büyüleyen Tunuslu ses sanatçısı Rana Zarruk da eşlik etti. Konsere olan ilgi, duygu dolu anlar yaşanmasını sağladı.

Büyükelçilerden Önemli Mesajlar

Konser sonrası AA muhabirine açıklama yapan Büyükelçi Demircan, "Müzik, insanları bir araya getiren en önemli sanatlardan biridir. Bu vesileyle Tunusluların yoğun ilgisinden oldukça mutluyuz. Tunus'ta kendimi evimde gibi hissediyorum," dedi. Irak Büyükelçisi Kassab ise kültürel iletişimin diplomasi için hayati önem taşıdığını ve bu tür etkinliklerin diplomatik ilişkileri güçlendirdiğini belirtti.

Aytaç Doğan'ın Hazırlıkları

Kanun sanatçısı Aytaç Doğan, "Bir aydır konsere hazırlanıyoruz ve Türkiye ile Tunus arasındaki dostluğu daha da güçlendiren muhteşem bir etkinlik gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz," şeklinde konuştu.

D dinleyici Yorumları

Konseri izleyen Tunus Üniversitesi öğretim görevlisi Irak Türkmeni İnam Mrabit, iki saatlik performansta çok eğlendiklerini ve vakit geçirdiklerini ifade etti. Mrabit, Türkler ve Tunusluların ortak hislerini paylaştığını vurguladı ve bu konserin müziğin ortak miras gücünü gösterdiğini belirtti.

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