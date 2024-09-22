Tunus'ta Seçim Denetim Yetkisi Protesto Edildi

Tunus'ta Seçim Denetimi Üzerine Tartışmalar

Tunus'ta, 6 Ekim'de yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, seçim denetim yetkisinin İdare Mahkemesi'nden Temyiz Mahkemesi'ne devredilmesi önerisi, ülkede büyük tepkiyle karşılandı. Protestolar Sürüyor

Başkent Tunus'ta gerçekleştirilen bir gösteride, insan hakları kuruluşları ve çeşitli partiler, 33 milletvekilinin bu önerisini protesto etti. Eylemciler, "diktaya hayır, zulme hayır" ve "yargıya müdahale edilmesin" gibi sloganlar attılar ve seçimlerin şeffaf bir biçimde yapılması gerektiğini vurguladılar.

Seçim Adayları Belirlendi

Tunus Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 17 adaydan yalnızca 3'ünün başvurularının kabul edildiğini belirtmişti. Seçimde, mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve iş adamı Ayaşi Zamal yarışacak. Adaylıkları kabul edilmeyen bazı kişiler ise İdare Mahkemesi’ne itirazda bulunmuştu.

2 Eylül'de Tunus İdare Mahkemesi, bazı eski bakanların ve siyasi figürlerin adaylıkları hakkında karar vererek, herhangi bir engel bulunmadığını belirtmişti. Ancak Yüksek Seçim Kurulu, bu kararlara atıfta bulunarak, daha önce açıklanan 3 adayın yarışacağını bildirdi.

Sonrasında, Tunus İdare Mahkemesi, 14 Eylül’de, Yüksek Seçim Kurulu'na 3 Ekim'de düzenlenecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylıkları reddedilen kişilerin başvurularının onaylanması çağrısında bulundu.