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Tunus'ta Seçim Sürecine Muhalefetten Tepkiler

Tunus'ta muhalefet, seçim sonrası denetim yetkilerinin değiştirilmesine itiraz ediyor ve barışçıl mücadele sözü veriyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 15:48
Tunus'ta Seçim Sürecine Muhalefetten Tepkiler

Tunus'ta Seçim Süreci ve Muhalefet Tepkileri

Tunus'ta, muhalefetin çatı oluşumu olan Ulusal Kurtuluş Cephesi, ülkedeki seçim süreçlerinin denetiminde değişiklik yapılmasına yönelik yasa önerisine sert tepki gösterdi. Bu öneride, seçimlerin denetleme yetkisinin İdare Mahkemesi ve Sayıştay'dan alınıp Temyiz Mahkemesi’ne devredilmesi talep ediliyor.

Basın Toplantısı ve Açıklamalar

Başkent Tunus’ta düzenlenen basın toplantısında, Ulusal Kurtuluş Cephesi adına konuşan avukat Semir Dilo, "Ülkemiz tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşıyoruz. Seçimlerin denetleme yetkisinin değiştirilmesi, yasaların üzerindeki etki sağlama çabasını içermektedir. Bu girişimleri kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Birlikte Yaşama Vurgusu

Dilo ayrıca, "Birlikte yaşama alanını korumak ve devrim sürecinin elde ettiği hak ve özgürlüklerin kazanımlarını sürdürmek için cesur ve sivil bir mücadele vermeye devam edeceğiz." diye sözlerine ekledi.

Seçim Süreci ve Adaylık İtirazları

20 Eylül tarihinde Tunus Halk Meclisi'nde yapılan oturumda, 6 Ekim’de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 33 milletvekili, seçim sürecinin denetiminin Temyiz Mahkemesi’ne devredilmesi önerisinde bulunmuştu.

Ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 17 adaydan yalnızca 3’ünün başvurusunun kabul edildiğini açıklamıştı. Bu adaylar arasında Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve iş adamı Ayaşi Zamal yer almakta. Ancak adaylıkları kabul edilmeyen bazı kişiler, Tunus İdare Mahkemesi’ne itirazda bulunmuştu.

İdare Mahkemesi, 2 Eylül’de yapılan değerlendirmelerde belirli adayların herhangi bir engelinin olmadığına karar vermişti; ancak Yüksek Seçim Kurulu, mahkeme kararlarının kendilerine ulaşmadığını öne sürerek sadece daha önce duyurulan 3 adayın yarışacağını beyan etti.

14 Eylül’de ise İdare Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu’na, daha önceki yargı kararlarına rağmen reddedilen bu 3 kişinin adaylıklarının onaylanmasını talep etti.

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