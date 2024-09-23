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Tunus'ta Seçim Yasası Değişikliklerine Tepkiler Büyüyor

Tunus Hakimler Derneği, seçim süreçlerini etkileyen yasa değişikliği önerisini sert bir dille kınadı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 18:21
Tunus'ta Seçim Yasası Değişikliklerine Tepkiler Büyüyor

Tunus'ta Seçim Yasasında Değişiklik Önerileri Tartışma Yarattı

Tunus Hakimler Derneği, ülkenin seçim süreçlerini denetleme yetkisinin İdare Mahkemesi'nden Temyiz Mahkemesi'ne devredilmesini içeren yasa değişikliği önerisini kınadı. Dernek, yazılı bir açıklama yaparak, "2019 yılı cumhurbaşkanlığı seçimleri de dahil olmak üzere geçmiş seçimlerde tarafsızlıklarını kanıtlayan İdare Mahkemesi ve Sayıştay'ın yetkilerinin sebepsiz yere elinden alınmasını yersiz buluyoruz. Yargı kurumlarına, yetki alanları dışında görevler vermek, yargıyı siyasi mülahazalarla suçlamaktır" ifadelerine yer verdi.

Yasa Teklifinin Etkileri Üzerine Endişeler

Açıklamada, önerilen seçim yasası değişikliğinin "yargıya hakaret, hukukun üstünlüğü ve demokratik sistem ilkelerine darbe" anlamına geldiği kaydedildi. Bu öneri, Tunus Halk Meclisi'nde 20 Eylül'de gerçekleştirilen oturumda, 6 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesinde 33 milletvekili tarafından gündeme taşınmıştı.

Adaylık Sürecinde İtirazlar Devam Ediyor

Bu arada, cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylıkları kabul edilmeyen üç kişi, itiraz sürecine başvurmuştu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 17 adaydan yalnızca üçünün başvurusunun kabul edildiğini ve 6 Ekim'deki seçimde Cumhurbaşkanı Kays Said, Zuheyr el-Mağzavi ve iş adamı Ayaşi Zamalın yarışacağını duyurmuştu. Ancak, adaylığı reddedilen bazı isimler, Tunus İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

Tunus İdare Mahkemesi, 2 Eylül’de, Nahda Hareketi Partisi’nden ayrılan Abdullatif el-Mekki, eski bakan El-Munzir ez-Zenadi ve eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki’nin adaylıkları için engel bulunmadığına karar vermişti. Ancak Yüksek Seçim Kurulu, söz konusu kararların kendilerine ulaşmadığını belirterek yalnızca daha önce belirlenen üç adayın yarışacağını bildirdi.

İdare Mahkemesi, 14 Eylül'de Yüksek Seçim Kurulu'na, seçimlerde adaylık başvurularının reddedilen üç kişinin onaylanması çağrısında bulundu. Tüm bu gelişmeler, Tunus'un demokratik süreçleri açısından kritik bir dönemi işaret ediyor.

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