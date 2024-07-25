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Tunus'ta Siyasi Tutuklular İçin Gösteri Düzenlendi

Tunus'ta siyasi tutukluların serbest bırakılması amacıyla gösteriler yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 18:07
Tunus'ta Siyasi Tutuklular İçin Gösteri Düzenlendi

Tunus'ta Siyasi Tutuklular İçin Destek Gösterisi

Tunus muhalefetinin çatı kuruluşu olan Ulusal Kurtuluş Cephesi öncülüğünde başkent Tunus'ta, "siyasi tutuklulara" destek vermek amacıyla bir gösteri gerçekleştirildi.

Gösterinin Ayrıntıları

Cumhuriyetin ilanının 67. yıl dönümünde, Tunuslu Siyasi Tutuklular Derneğinin de destek verdiği etkinlik, Cumhuriyet Partisi'nin merkezi önünde başladı. Katılımcılar, gösteri sırasında Habib Burgiba Caddesine yürüyerek, "Siyasi tutuklulara özgürlük", "Kararnamelere hayır, siyasilere özgürlük" ve "Bağımsız yargı için mücadeleye devam" gibi sloganlar attılar.

Cumhurbaşkanı Said'in Kararları Üzerine Tartışmalar

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de aldığı "olağanüstü kararlar"la siyasi partileri yolsuzlukla suçlayarak yönetememekle itham etti. Bu kararlar, parlamentonun çalışmalarının durdurulmasına ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına neden oldu.

Ayrıca, Yasemin Devrimi'nın 11. yıl dönümünde, her yıl 14 Ocak'ta kutlanan Devrim Günü'nün tarihinin değiştirilerek 17 Aralık'a alındığını duyurdu. Muhalefet, bu adımları "darbe" olarak nitelendirerek karşı çıkıyor.

Siyasi Tutuklamalar Devam Ediyor

Tunus'ta, 11 Şubat 2023'te başlatılan operasyonlar çerçevesinde, aralarında eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Gannuşi’nin de bulunduğu pek çok siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" iddiasıyla tutuklu yargılanmaktadır.

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