Tunus'ta Sözleşmeli Öğretmenler Süresiz Grevde

Tunus'ta Sözleşmeli Öğretmenlerin Eylemi

Tunus'ta, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmen, kadroya geçiş ve maaş ödemeleri talebiyle süresiz iş bırakma eylemi başlattı.

Grevin Detayları

Tunus Sözleşmeli Öğretmenler Ulusal Koordinatörü Malik el-İyari, AA muhabirine verdiği demeçte, 6 Ocak Pazartesi itibarıyla greve geçtiklerini duyurdu. İlkokullarda 6 bin, ortaokul ve liselerde ise 14 bin 261 öğretmenin bu eyleme katıldığını bildirdi.

İyari, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, sözleşmeli öğretmenlerin altı grup halinde kadroya alınmasına dair bir karar aldığını hatırlatarak, Eğitim Bakanlığı'nın henüz bu kararı uygulamak için herhangi bir adım atmadığını vurguladı.

Önemli Talepler ve Eğitim Durumu

Sözleşmeli öğretmenler, 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca ne çalışmalarının karşılığını alabildiklerini ne de sağlık sigortasından yararlanabildiklerini ifade ettiler. İyari, Eğitim Bakanlığı'nın taleplerini karşılayana kadar grevlerine devam edeceklerini belirtti.

Grevin ilk günü itibarıyla, öğretmenlerin yüzde 90 oranında işe gitmediği belirtiliyor. Educația ministrando deși, henüz herhangi bir tepki vermediklerini ekledi.

Ülke Genelinde Eğitime Etkisi

Tunus'ta, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören 1 milyon 356 bin 630 öğrenci bulunuyor. Öğretmenlerin bu grevi, eğitim sisteminde önemli değişikliklere neden olabilir.