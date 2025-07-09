Tunus'ta Türk Öğrenciler Arapça Öğreniyor: Kültürler Buluşması

Tunus'ta Türk Öğrenciler Arapça Öğreniyor

Türkiye'den Tunus’a dil eğitimi için gelen imam hatip lisesi öğrencileri, Burgiba Dil Enstitüsü'nde Arapça eğitimlerine başladı. Başkent Tunus'ta yer alan bu prestijli kurumda, 100 saatlik hızlandırılmış Arapça kursu verilmektedir. Konya Tahir Büyükkörükçü, Başakşehir Akif İnan, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Liseleri ile Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesinden 60’ın üzerinde öğrenci, bu eğitim programında yer alıyor.

Ders Programı ve Uygulamalı Eğitim

Öğrenciler, haftanın beş günü sabah 08:00 ile 13:00 arasında ders alırken, düzenlenen gezi programları sayesinde sahada da dil eğitimlerini uygulama fırsatı buluyorlar. Türkiye’nin Tunus Eğitim Müşaviri Emin Soysaç, bu öğrenciler için büyük çaba sarf eden Büyükelçi Ahmet Misbah Demircan'ın, üniversite yıllarında da burada eğitim aldığını belirtti. Öğrencilerin farklı milletlerden oluşması, her zaman Arapçayı kullanmayı zorunlu kılıyor, bu da dil pratik imkanı sağlıyor.

Tunus’ta Türk Sempatisi

Soysaç, Tunusluların Türklere karşı sempati duyduğunu aktararak, "300 yıllık tarihi birlikteliğimizden dolayı Türkiye ile Tunus’un kültürleri birbirine benzemekte. Türk dizileri sayesinde Türkçeyi öğrenen ve Türkiye’yi tanıyan birçok Tunuslu bulunmaktadır," dedi. Öğrencilerin burada eğitimlerini zorluk çekmeden tamamlayacaklarına inandığını da sözlerine ekledi.

Öğrencilerin Deneyimleri

Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Melih Genç, "Burada Arapça öğrenmekten dolayı çok mutluyum. Kaldığımız yurt çok güzel ve okulumuza yakın. Dersler sonrası şehri gezerek halkla sohbet etme fırsatı buluyoruz; bu da Arapça gelişimimize katkı sağlıyor," dedi.

İstanbul'dan gelen Cuma Boyraz ise, "Burgiba Dil Enstitüsünde sınıflarımız karışık; her ülkeden ve her dinden insan var. Türk olarak farklı dillerde eğitim aldığımız sınıf arkadaşlarımızla anlaşmak için Arapça konuşmak zorundayız. Bu da pratik yapma şansımızı artırıyor," diye belirtti.

Burgiba Dil Enstitüsü Hakkında

1962 yılında cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan Burgiba Dil Enstitüsü, Tunus El-Manar Üniversitesi'ne bağlıdır ve Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Yılda 15 yaş üstü Tunuslu ve yabancılara dil eğitimi vermektedir. Enstitü, Arapça'nın yanısıra Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca da dahil olmak üzere 10’un üzerinde dilde kurslar düzenlemektedir.

Türkiye'den Tunus’a dil eğitimi için gelen imam hatip lisesi öğrencileri Burgiba Dil Enstitüsü'nde Arapça eğitimi almaya başladı. Başkent Tunus’ta yer alan Enstitüde, 100 saatlik hızlandırılmış Arapça kursunda, Konya Tahir Büyükkörükçü, Başakşehir Akif İnan, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Liseleri ile Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesinden 60’ın üzerinde öğrenci eğitimlerine başladı.

Türkiye'den Tunus’a dil eğitimi için gelen imam hatip lisesi öğrencileri Burgiba Dil Enstitüsü'nde Arapça eğitimi almaya başladı. Başkent Tunus’ta yer alan Enstitüde, 100 saatlik hızlandırılmış Arapça kursunda, Konya Tahir Büyükkörükçü, Başakşehir Akif İnan, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Liseleri ile Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesinden 60’ın üzerinde öğrenci eğitimlerine başladı.