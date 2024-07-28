Tunus'ta Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı Düzenlendi

Tunus'ta Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı

Tunus'ta düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı, Türkiye'deki üniversitelerin ve eğitim sistemlerinin tanıtımına sahne oldu. Başkent Tunus'ta Türkiye'den 20 üniversitenin katılımı ile gerçekleşen fuar, vast bir katılımcı kitlesine ev sahipliği yaptı.

Büyükelçi Demircan'dan Açıklamalar

Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, fuarın Türkiye ile Tunus arasındaki eğitim işbirliğini güçlendirdiğini vurguladı. Demircan, “Yabancı öğrencilerin Türkiye’de eğitim alması, ülkemizin yurtdışına açılması açısından bir yumuşak güçtür.” ifadelerini kullandı. Türkiye'de eğitim gören Tunuslu öğrencilerin sayısını artırma hedefinde olduklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Aydın, Türkiye'nin Uluslararası Öğrenci Çekiciliğine Değindi

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Türkiye’nin uluslararası öğrenci sayısındaki artışın öneminden bahsederek, “Bugün Türkiye'de 350 bin uluslararası öğrenci var. Tunus bu bağlamda özel bir konumda.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Türkiye'nin eğitiminin, yurt dışındaki diğer ülkelerle kıyaslandığında sağladığı avantajları sıraladı.

Fuara Yoğun İlgi

Tunus'taki eğitim fuarına, eğitim almak isteyen birçok Tunuslu öğrenci ve yerel eğitim kurumu temsilcileri ilgi gösterdi. Fuarı düzenleyen Ok Tamam Şirketi Genel Müdürü Ahmed Derviş ise, fuarın verimli geçtiğini ve Tunuslu öğrencilerin Türkiye'de eğitim almalarını teşvik etmenin hedefleri olduğunu ifade etti.

Uluslararası Öğrenciler İçin Fırsatlar

Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörü Göknur Gündoğar da fuarda üniversitelerinin sunduğu fırsatları tanıttıklarını belirtti. Resmi verilere göre, her yıl Tunus'tan yaklaşık 2 bin öğrenci yurtdışında lisans ve yüksek lisans eğitimi almak için başvuruda bulunuyor.