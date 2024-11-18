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Tunus'ta Türkiye Yüzyılı Hedefleri için İş Birlikleri Güçleniyor

Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Demircan, Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda ticareti artıracak iş birlikleri geliştirdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 23:32
Tunus'ta Türkiye Yüzyılı Hedefleri için İş Birlikleri Güçleniyor

Tunus'ta Türkiye Yüzyılı Hedeflerine Doğru Adımlar

Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda titizlikle çalıştıklarını belirtti. Demircan, Tunus'ta Türkiye ile ticareti artırmak amacıyla çok sayıda ziyaret ve etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı'nda Türk Heyeti

Büyükelçi Demircan, Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Müteahhitlik ve Müşavirlik Daire Başkanı Begüm Aydınlı, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı İlyas Demirci ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren 30’un üzerindeki mimar, mühendis ve iş insanından oluşan Türk heyetinin, başkent Tunus’ta düzenlenen Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı'na katıldığını ifade etti. Bu ziyaretin, Türk inşaat şirketleri ile Tunus’taki firmalar arasında güçlü iş birliği sağlamayı amaçladığını vurguladı.

İhracat Hedefleri ve Ticaretin Gelişimi

Büyükelçi Demircan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. Bunların arasında ihracat hedefleri de yer alıyor. Özellikle yurt dışında hizmet veren diplomatlar olarak, ihracatımızı artırmak için gayret ediyoruz.” dedi.

Kalıcı İş Birlikleri İçin Adım Atılıyor

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı İlyas Demirci, Tunus’taki kadim dostluk ilişkilerinin ticari ve ekonomik seviyede derinleştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “İki ülke arasındaki kadim dostluk bağlarını ticari ve ekonomik seviyede geliştirerek kalıcı etkiler bırakacak iş birliklerine imza atmak istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Gelecek Planları ve İş Forumları

Demirci, Tunuslu firmalarla Türkiye’de düzenleyecekleri bir etkinlikte ikinci bir görüşme yapmayı planladıklarını belirtirken, bu organizasyonların amacı olarak firmalar arasında ortaklık zeminini yaratmayı vurguladı. Türk heyeti, Tunus’ta birçok ziyaret gerçekleştirerek, iki ülke iş insanlarının katılacağı iş forumlarına da katılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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