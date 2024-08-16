Tunus'ta Yatırım Fırsatları: Monastir Teknoparkı Türk Tekstil Sektörünü Bekliyor

Tunus'ta Yabancı Yatırımlar İçin Yeni Fırsatlar

Başkent Tunus'un 150 kilometre güneyinde konumlanan Monastir Teknoparkı, Türk tekstil firmalarını bölgeye çekmek için özveriyle çalışıyor.

Celal Binhac Halife'nin Açıklamaları

Monastir Teknopark Genel Müdürü Celal Binhac Halife, Tunus'un tekstil üretiminde uzmanlaştığını vurguladı. Halife, "Tunus tekstil alanında deneyimli bir ülke. Teknoparkımızda 4.0 endüstri teknolojisi mevcut, yurt dışında birçok firma burada üretim yapıyor," dedi.

Yatırım Yapmak İsteyen Firmalara Destek

Halife, Türk iş insanlarını yatırım yapmaya davet ederken, "En önemli hizmetimiz, tekstil yatırımlarını organize etmek ve yüksek kaliteli üretim için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak," diye ekledi. Halife ayrıca, Tunus'un yılda 450 milyon metre kumaş ithal ettiğini belirterek, yerel firmaların üretimlerinin %95'ini ihraç ettiğine de dikkat çekti.

Türkiye ile Tunus Arasındaki Ticaret İlişkileri

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Monastir Teknoparkı'nı ziyaretinde, "Hedefimiz Türkiye ile Tunus arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek. İhracatımızı arttırmak için fırsatları tanımaya çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Demircan, ayrıca Türk firmalarının bölgedeki potansiyeli değerlendirmesi gerektiğini belirtti ve uygun yatırım koşullarını öğrenmenin önemli olduğunu vurguladı.

Başkent Tunus'un 150 kilometre güneyinde yer alan sahil kenti Monastir'deki teknopark, Türkiye'nin tekstil alanında gelişmiş teknolojisinden ve tecrübesinden faydalanmak için bölgeye yatırım yapacak Türk tekstil firmalarının gelmesini bekliyor. Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan (sağ) liderliğindeki Türk heyeti, Monastir Teknopark'ını ziyaret etti.

Başkent Tunus'un 150 kilometre güneyinde yer alan sahil kenti Monastir'deki teknopark, Türkiye'nin tekstil alanında gelişmiş teknolojisinden ve tecrübesinden faydalanmak için bölgeye yatırım yapacak Türk tekstil firmalarının gelmesini bekliyor. Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan (sağ) liderliğindeki Türk heyeti, Monastir Teknopark'ını ziyaret etti.

Başkent Tunus'un 150 kilometre güneyinde yer alan sahil kenti Monastir'deki teknopark, Türkiye'nin tekstil alanında gelişmiş teknolojisinden ve tecrübesinden faydalanmak için bölgeye yatırım yapacak Türk tekstil firmalarının gelmesini bekliyor. Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan (sağ) liderliğindeki Türk heyeti, Monastir Teknopark'ını ziyaret etti.

Başkent Tunus'un 150 kilometre güneyinde yer alan sahil kenti Monastir'deki teknopark, Türkiye'nin tekstil alanında gelişmiş teknolojisinden ve tecrübesinden faydalanmak için bölgeye yatırım yapacak Türk tekstil firmalarının gelmesini bekliyor. Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan (sağ) liderliğindeki Türk heyeti, Monastir Teknopark'ını ziyaret etti.

Başkent Tunus'un 150 kilometre güneyinde yer alan sahil kenti Monastir'deki teknopark, Türkiye'nin tekstil alanında gelişmiş teknolojisinden ve tecrübesinden faydalanmak için bölgeye yatırım yapacak Türk tekstil firmalarının gelmesini bekliyor. Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan (sağ) liderliğindeki Türk heyeti, Monastir Teknopark'ını ziyaret etti.