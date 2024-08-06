Tunus'taki Cumhurbaşkanlığı Seçimi Adaylarına Hapis Cezası

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Adaylarına Hapis Cezası

Tunus, 6 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair önemli bir gelişme yaşandı. Seçimlere aday olduklarını açıklayan 3 kişi, seçim yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle cezalandırıldı. Bunlar arasında Çalışma ve Başarı Partisi'nin lideri Abdullatif el-Mekki de bulunuyor.

Hapis Cezaları Açıklandı

Tunus Asliye Mahkemesinde bugün yapılan duruşmada, el-Mekki ile birlikte iş insanı Nizar eş-Şaari ve emekli memur Muhammed Adil ed-Du, "seçmenleri etkilemek için hediye vermek ve yalan vaatlerde bulunmak" suçlarıyla 8 ay hapis cezası ve ömür boyu seçimlere katılmama cezasına çarptırıldı.

Seçim Süreci

Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu'nun başkanı Faruk Buasker, temmuz ayında, adaylık başvurularının 29 Temmuz ile 6 Ağustos tarihleri arasında alınacağını açıklamıştı. Muhalefet partilerinin büyük bir çoğunluğunun boykot ettiği bu seçimlerde, adaylık başvuruları tamamlandıktan sonra, 7-10 Ağustos tarihleri arasında seçim kurulunun değerlendirmeleri sonucunda kesin adaylar kamuoyuna duyurulacak.