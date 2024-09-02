Tunus'taki Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Üç Aday Yarışacak

Tunus’ta Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Hazırlıkları Başladı

Tunus'un Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, 6 Ekim 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak adayları açıkladı. Adaylar arasında mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said de bulunuyor.

Adaylar ve Seçim Süreci

Kurul Başkanı Faruk Buasker, düzenlediği basın toplantısında yarışacak olan üç adayın isimlerini duyurdu. Bu adaylar; Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve Ayaşi Zamal olarak belirlendi.

Adaylık Başvuruları Hakkında Bilgiler

Buasker, adaylık başvuruları kabul edilmeyen 14 kişinin evraklarının eksik olduğunu veya gereken şartları yerine getirmediklerini vurguladı. Başvurusu kabul edilmeyenlerden 3’ünün olumlu karar aldıklarını belirten Buasker, ancak İdari Mahkeme’nin kararının uygulanmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Seçim Tarihi ve Önemi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 2 Temmuz 2023'te yaptığı açıklama ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 Ekim tarihinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Bu seçim, Tunus'un siyasi geleceği açısından önemli bir dönüm noktası taşıyor.