Tunus'tan BM'de Çağrı: Gazze'deki Ablukaya Son Verilsin

Tunus, BM 80. Genel Kurulu'nda Gazze'deki ablukanın kaldırılması, açlığın sona erdirilmesi ve insani yardımların ulaştırılması çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 23:49
Nıfti: Uluslararası toplum sorumluluk üstlenmeli

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nıfti, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında bir toplantıda konuştu.

Nıfti, Tunus'un Filistin halkının meşru ve devredilemez haklarını desteklediğini vurgulayarak, özellikle kendi kaderini tayin etme ve başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakkının geri kazanılması mücadelesine desteğini yineledi.

Dışişleri Bakanı, uluslararası toplumu 'Gazze Şeridi ve tüm Filistin toprakları üzerindeki ablukayı kaldırma, kıtlığa son verme ve insani yardımların etkili bir şekilde ulaştırılmasını sağlama sorumluluğunu üstlenmeye' çağırdı.

Nıfti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)'nin Filistin halkının maruz kaldığı korkunç insani trajediye, soykırım ve açlığa son verememesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi ve İsrail'in Gazze kentini işgal etme ile Filistinlileri zorla topraklarından sürme niyetini kınadı.

Konuşmasında ayrıca, tanıma hamlelerini överek, 'Filistin uluslararası hukuka göre bir devlettir. Tanıma dalgası bu hakkı tesis etmez sadece destekler.' ifadelerini kullandı.

