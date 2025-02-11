Tunus’tan Gazze'deki Filistinlilere Destek Çağrısı

Tunus'tan Filistinlilere Destek

Tunus, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yönelik çağrılara sert bir tepki gösterdi. Tunus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tunus, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden çıkarılması çağrılarını kesinlikle reddediyor" denildi.

Filistin Davası ve İşgal

Açıklamada, zalim işgal devleti İsrail'in, kararlı ve azimli Filistin halkının topraklarını savunma iradesini kıramadığına vurgu yapılarak, siyonistlerin Filistin davasını tasfiye girişimlerinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Bölgesel Dayanışma

Tunus'un, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün ile birlikte "kendilerini istikrarsızlaştırmayı ve egemenliklerini baltalamayı amaçlayan komplolara" karşı dayanışma içinde olduğu belirtildi. Bu ülkelerin Filistinlilerin yerinden edilmesi planına karşı alacağı tüm önlemler Tunus tarafından desteklenecek.

Filistin Halkının Kahramanlığı

Açıklamada, "Tunus, zalim işgal devletinin vahşetine karşı direnen kardeş Filistin halkının kahramanlık ve fedakarlık destanlarını selamlıyor" ifadelerine yer verildi.

Trump'ın Kontrol Planı

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze'yi "devralma" planını duyurmuş ve bölgedeki Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirilmesinin daha iyi olacağını savunmuştu. Trump, Filistinlilerin Gazze’den ayrılmaktan başka seçeneği olmadığını iddia etmiş ve bölgenin Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüşmesini istediğini belirtmişti.