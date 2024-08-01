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Tunus'tan Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye Suikast Kınaması

Tunus, İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastı şiddetle kınadı ve Filistin'e desteğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 02:53
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 02:53
Tunus'tan Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye Suikast Kınaması

Tunus, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Yönelik Suikastı Kınadı

Tunus, İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye gerçekleştirilen suikasti güçlü bir dille kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Heniyye suikastıyla ilgili olarak bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, "Filistin direnişinin sembol isimlerinden İsmail Heniyye'ye Siyonist hareket tarafından düzenlenen suikastı şiddetle kınıyoruz. Filistin’in kurtuluşunu talep eden özgür seslere yönelik bu suikast, Siyonist hareketin Filistin mücadelesine karşı yeni bir yaklaşımının sonucudur" ifadeleri yer aldı.

Suikastın Nedenleri ve Uluslararası Tepki

Açıklamada, Siyonist gücün uluslararası sözleşmeleri ve insanlık onurunu hiçe saydığına dikkat çekilerek, "Bu iğrenç suikast, işgalci Siyonist gücün Filistin’in işgalinden önce ve sonra Filistinlilerin haklarını savunan birçok kişiye karşı gerçekleştirdiği kanlı tarihindeki suikast listesine eklendi. Ayrıca, uluslararası toplumun Filistin’deki savaşı durdurma konusundaki acizliği bu korkakça suikastı meşrulaştırmamaktadır" denildi.

Tunus'un Desteği

Açıklamanın sonunda, Tunus’un Filistin topraklarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma çabalarına koşulsuz destek verme kararlılığının sürdüğü vurgulandı.

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