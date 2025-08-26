Tunus ve Cezayir'den İsrail'e 'Caydırıcı Önlemler' Çağrısı

Tunus ve Cezayir, İsrail'e Karşı Caydırıcı Önlemler Talep Etti

Tunus ve Cezayir, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları sonlandırmak için uluslararası toplumun

caydırıcı önlemler alması gerektiğini vurguladı.

İİT Toplantısında Nefti'nin Mesajı

Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İİT 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarını durdurmasını ve ırkçı ile yerleşimci politikalarına son vermesini sağlayacak fiili tutumlar sergilenmesi gerektiğini belirtti.

Nefti, siyasi, diplomatik, ekonomik ve hukuki tedbirler benimseyerek Filistin davası etrafında Arap, İslam ve uluslararası dayanışmayı güçlendirmenin önemine dikkat çekti.

Nefti'den Uluslararası Hukuka Vurgu

Bakan Nefti, İsrail hükümetinin "Büyük İsrail" vizyonuyla Arap ülkelerine yönelik kışkırtıcı ve saldırgan bir tutum sergilediğini, ayrıca İsrail'in tüm uluslararası hukuk ve sözleşmeleri açıkça çiğneyen açıklamalarını kınadığını söyledi.

Cezayir'den Yaptırım Çağrısı

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ise uluslararası toplumu, İsrail'in Gazzeye yönelik saldırılarını durdurması ve bölgeyi benzeri görülmemiş tehditlerden kurtarması için İsrail'e yaptırımlar uygulamaya çağırdı.

Attaf, İsrail liderlerinin "Büyük İsrail Projesi"ni yeniden canlandırdığını ve artık yayılmacı planlarını örtbas etme zahmetine girmediğini belirtti.

Tunus ve Cezayirin çağrısı, bölgesel ve uluslararası aktörlerin Filistin meselesinde daha güçlü ve uygulanabilir adımlar atması gerektiğini ortaya koyuyor.