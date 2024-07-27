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Tunus ve Cezayir'den İsrail'e Uluslararası Hukuka Saygı Çağrısı

Tunus ve Cezayir, Gazze'deki çatışmalarda İsrail'e uluslararası hukuka riayet etmesi için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 14:57
Tunus ve Cezayir'den İsrail'e Uluslararası Hukuka Saygı Çağrısı

Tunus ve Cezayir'den Uluslararası Hukuka Saygı Çağrısı

Tunus ile Cezayir, Gazze Şeridi'nde süregelen çatışmaların ardındaki sorumluluk olarak İsrail'i hedef alarak, uluslararası hukuka saygı göstermesi için uyarıda bulundu.

Cezayir Meclis Başkanı'nın Ziyareti

Cezayir Meclis Başkanı İbrahim Buğali, Tunus'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi ve burada Tunuslu mevkidaşı İbrahim Buderbale ile önemli görüşmeler yaptı.

Ortak Açıklama ve İfadeler

Görüşmelerin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail'in savunmasız Filistin halkı üzerindeki "barbarca ve iğrenç suçları" açıkça kınandı. Açıklamada, ailere uluslararası koruma sağlanması gerektiği vurgulanarak, tıbbi yardım başta olmak üzere her türlü yardım kanallarının açık bırakılması gerektiğine dikkat çekildi.

Uluslararası Hukuka Saygı

Yapılan açıklamada, "İşgalci güçler uluslararası hukuka ve meşru haklara saygı göstermelidir. Filistin halkının kendini savunma, toprakları için direnme ve gaspedilmiş hakları için savaşma hakkı vardır. Bağımsız Filistin devleti için yürütülen mücadele de Filistinlilerin meşru hakları arasındadır," ifadeleri yer aldı.

İsrail’in Sorumluluğu

Ayrıca, İsrail’in Filistin'de işlediği suçlar için uluslararası düzeyde hesap vermesi gerektiği vurgulandı. "Batı Şeria ve Kudüs'te ilhak planları, tutuklulara yönelik insan hakları ihlalleri, yerleşimcilerin artan saldırıları ve yerleşim alanlarının genişletilmesi gibi tüm haksızlıkların sorumlusu işgal güçleridir," denildi.

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