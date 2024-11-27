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Tunus ve Suudi Arabistan Ekonomik İşbirliğini Güçlendirmeyi Hedefliyor

Tunus ve Suudi Arabistan, ekonomik ilişkilerini geliştirmek için işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 19:43
Tunus ve Suudi Arabistan Ekonomik İşbirliğini Güçlendirmeyi Hedefliyor

Tunus ve Suudi Arabistan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri daha da güçlendirme konusunda kararlılıklarını yeniledi. Tunus Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ekonomi Bakanı Samir Abdulhafız, Riyad'da gerçekleştirilen 28. Dünya Yatırım Konferansı sırasında Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim el-Hureyf ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülkenin sahip olduğu büyük yatırım ve karşılıklı ticaret fırsatları üzerinde duruldu. Her iki taraf da, Tunus ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik isteklerini vurguladı.

Ayrıca toplantıda, 2023 sonlarında Tunus'ta düzenlenen ortak komiteden çıkan sonuçların takip edilmesi ve 2025'te Riyad'da yapılması planlanan 12. ortak komite toplantısında sunulacak programların ve işbirliği alanlarının hazırlıklarının ele alındığı bildirildi.

Aynı zamanda, toplantıda hazır bulunan Saudi EXİM Bank CEO'su Saad el-Haleb, bankalarının Tunus ile işbirliğini desteklemeye devam etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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