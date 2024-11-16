Tunus ve Suudi Arabistan Yatırım İşbirliğini Güçlendiriyor

Tunus ve Suudi Arabistan Yatırım Alanında İşbirliğini Geliştiriyor

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih'i başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda kabul etti. İki lider, iki ülke arasında yatırım ve işbirliği ilişkilerini geliştirme yollarını ele aldı.

Yapılan resmi açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, Suudi Bakan Falih ile görüşmede, ülkesi ile Suudi Arabistan arasındaki tarihi kardeşlik bağları ve mevcut verimli işbirliği ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.

Said, ayrıca Tunus'un yatırımcıların haklarını koruyacak ve yatırımlara teşvik verecek yeni yasalar üzerinde çalıştığını belirtti.

Suudi Bakan Falih, Tunus Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, Riyad’ın Tunus’un siyasi ve ekonomik istikrarı ile geçmişteki zorluklar sonrası kaydettiği büyük gelişmelere dair iyimser olduğunu ifade etti.

Falih, Tunus’un yenilenebilir enerji, lojistik yatırımlar, turizm ve gayrimenkul geliştirme gibi pek çok sektörde şu anda küresel rekabet edebilme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Suudi Arabistanlı yatırımcıların bu fırsatları değerlendirmek için hazır beklediğini sözlerine ekledi.

Görüşme sırasında Bakan Falih, Tunus Ekonomi Bakanı Semir Abdulhafız ile ortak yatırım mevzuatına ilişkin bir anlaşma imzalayacaklarını duyurdu ve bazı bakanlarla da bir araya gelmeyi planladığını açıkladı. Ayrıca, Suudi Arabistan projeleri için uygun olan Tunus’taki yatırım alanlarını ziyaret etme niyetinde olduğunu belirtti.

Tunus ve Suudi Arabistan, ortak işbirliği ilişkilerini güçlendirme çalışmaları çerçevesinde 27 Aralık 2023'te sanayi, turizm ve iklim gibi çeşitli alanlarda 7 işbirliği anlaşması imzalamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.