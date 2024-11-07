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Tunus Yargısı'ndan Mekki'ye İyi Haber

Tunus mahkemesi, cumhurbaşkanı adayı Mekki'nin seyahat kısıtlamasını kaldırdı ancak diğer tedbirler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 23:28
Tunus Yargısı'ndan Mekki'ye İyi Haber

Tunus Mahkemesi'nden Abdullatif el-Mekki'ye İyi Haber

Tunus'ta bulunan bir mahkeme, Nahda Hareketi Partisi'nden ayrılan Çalışma ve Başarı Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Abdullatif el-Mekki'nin ikametini başkent Tunus'taki Verdiya bölgesiyle sınırlayan kısıtlama kararını iptal etti.

Mahkeme Kararı ve Açıklamalar

Çalışma ve Başarı Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmed en-Nefati, AA muhabirine verdiği demeçte, eski milletvekili El-Ceylani Debbusi’nin ölümüyle ilgili davayı inceleyen Tunus Asliye Mahkemesi soruşturma hakiminin, Mekki'nin ikamet kısıtlamasını kaldırdığını belirtti. Bu karar sonrasında Mekki, Tunus içerisinde herhangi bir bölgeye seyahat edebilir hale geldi.

Ancak Nefati, hakim tarafından koyulan bazı ihtiyati tedbirlerin devam ettiğini, özellikle Mekki'nin medyayla iletişim kurmasının ve yurt dışına seyahat etmesinin hala engellendiğini aktardı.

Mekki ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Abdullatif el-Mekki, cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılma isteğini açıkladıktan sadece birkaç gün sonra, eski milletvekili Ed-Debusi'nin 2014'teki ölümüyle ilgili olarak 2 Temmuz’da savcılığa çağrılmıştı.

Tunus Asliye Mahkemesi, 12 Temmuz'da Mekki hakkında 'seyahat ve medyaya konuşma yasağı' getirmişti. Seyahat yasağı çerçevesinde, Mekki’nin başkent Tunus’taki ikamet ettiği Verdiyye Mahallesi dışına çıkması yasaklanmıştı.

Öte yandan, 6 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kays Said yeniden cumhurbaşkanı olarak görevine başlamıştı.

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