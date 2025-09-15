Tunuslu Akademisyen ve Sanatçılar Küresel Sumud Filosu'nda: Gazze'ye Yardım İçin Yola Çıkıyor

Tunuslu Akademisyen ve Sanatçılar Küresel Sumud Filosu'na Katıldı

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve İsrail'in uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan aktivistler tarafından destekleniyor. Filoda Tunuslu sanatçılar, akademisyenler ve farklı meslek gruplarından onlarca kişi yer alıyor.

Tunuslu oyuncu Muhammed Murad: "İzlemek yetmiyordu"

Sidi Busaid Limanı'ndan Gazze'ye doğru yola çıkacak teknelere binmek üzere bekleyen Tunuslu oyuncu Muhammed Murad, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Bu filoya katılıyorum çünkü Gazze'de iki yıldır yaşananları izleyen bir insanın yapabileceği en küçük şey bu. Fırsat geldiğinde katkı sunmam gerekiyordu, bu şansı kaçırmam mümkün değildi." dedi.

Murad, iki yıldır yaşananları sadece izlemenin insanı kahrettiğini vurgulayarak: "Bunun ötesinde yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Bu yüzden Gazze'ye katkı sağlamak için çıkan bu fırsatı kaçırmak istemedim." ifadelerini kullandı.

Yolculuğun risklerinin farkında olduğunu belirten Murad, şunları kaydetti: "Her aklı başında insan, böyle bir kararı alırken riskleri de bilir. En kötü ihtimali de, en iyi ihtimali de düşünür. En iyi ihtimal Gazze'ye ulaşmak, ablukayı kırmak ve yardımları ulaştırmak. Tehditler bekleniyordu, ancak kimse geri adım atmadı. Aksine bu durum bizi daha da kararlı hale getirdi."

Murad, sanatçı katılımına dair şunları söyledi: "Filoda sanatçı ve kanaat önderlerinin sayısı az. Buradan kimsenin insanlığını sorgulamak istemem ama mesele artık sanat ya da iş meselesi değil. Marangoz, demirci, sanatçı fark etmez, mesele insanlık meselesidir. Kim insanlığını daha fazla hissediyorsa, o daha çok istek duyar."

"Nur el-Hava", "Tac el-Hadra" ve "Felluce" gibi yapımlarda rol alan 35 yaşındaki Murad, "Kimseyi zorlamıyoruz. İnsanlar kendi tercihlerinde özgür. Ama yardım edemeyenler, yapılan çabayı küçümsememeli. Bu girişim üç kişiyle başlamıştı, bugün nereye geldiğini hepimiz görüyoruz." dedi.

Rapçi Muhammed Emin Hamzavi: "Kaygısız kalmak mümkün değil"

Tunuslu rap şarkıcısı Muhammed Emin Hamzavi, tekneye binmeden önce filoya katılma gerekçesini şöyle anlattı: "Bu, Gazze'de yaşananlara karşı yapabileceğimi en basit insani görevdir."

Hamzavi, "Çocukların açlıktan öldüğü bir ortamda kayıtsız kalmak mümkün değil. Bu nedenle Küresel Sumud Filosu'nda yer almam gerektiğini düşündüm. Aksi halde zihinsel olarak rahat edemezdim." dedi.

Olası saldırılara ilişkin değerlendirmesinde ise Hamzavi, "Evet, İsrail'in bize saldırmasını bekliyoruz ama insani bir görev yapan kişiyi hedef almak akılsızlık olur." ifadelerini kullandı.

Akademisyen Said Buacle: "Zorunlu bir görev"

Libya'nın Sirte kentinde Hafter güçlerinin engellediği Mağrib Sumud Konvoyu'na katıldığını aktaran akademisyen Said Buacle, şimdi de Gazze'ye ulaşmak için filoya katıldığını belirtti. Buacle, şunları söyledi:

"Gazze'deki ablukayı kırmak için filoya katılımımız zorunlu bir görev. Çünkü biz tarihi bir medeniyet dönüşümünün eşiğindeyiz. Batının Spinoza'dan Durkheim'a, Marx'tan Derrida'ya kadar uzanan eleştirel aşaması sona erdi. Şimdi yeni bir aşama başlıyor. Bu yeni dönemin kurucuları ve uygulayıcıları Doğu medeniyetinden olacak. Biz Siyonist ve emperyalist ittifakın zorbalığı ve vahşeti karşısında, aklı, medeniyeti ve insani değerleri yükseltmekten başka bir şey yapamayız. Silahımız tamamen akılcı, medeniyetçi ve insani bir harekettir. Siyonistlerin Trump'ın gözetiminde yürüttüğü anlamsız şiddetin aksine, bizim girişimimiz barışçıl."

Filonun yapısı ve Sumud kavramı

Filoda "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoya, 50'ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist katılıyor ve teknelerle Gazze'ye doğru hareket ediyor.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el konmuş ve aktivistler sınır dışı edilmişti. Küresel Sumud Filosu ise şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliğini taşıyor.

Sumud Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına geliyor. 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşen Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimliğin ve kültürün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa etme yollarını içeriyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın simgeleri bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

Not: Haberde yer alan özel isimler, konuşmalar, kuruluş adları ve sayısal veriler kaynağa uygun şekilde korunmuştur.