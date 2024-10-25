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Tunuslu Avukat Sonya ed-Dahmani'ye 2 Yıl Hapis Cezası

Tunus'ta avukat Sonya ed-Dahmani, ırkçılık iddiaları yüzünden 2 yıl hapis cezası aldı. Gözaltına alınması protesto edildi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 13:31
Tunuslu Avukat Sonya ed-Dahmani'ye 2 Yıl Hapis Cezası

Tunus’ta Irkçılık İddiası Yüzünden Hapis Cezası

Tunuslu avukat ve köşe yazarı Sonya ed-Dahmani, "ülkede ırkçılık" olduğunu belirttiği bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle 2 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

Yasal Süreç ve Ceza Detayları

Dahmani'nin avukatlarından Sami Bin Gazi, müvekkilinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar sebebiyle birkaç ayrı davadan yargılandığını duyurdu. Gazi, Dahmani'nin, 5 ayrı dava için yargılandığını ve bu davaların hepsinin sosyal medya paylaşımlarından kaynaklandığını belirtti. Bir davadan 8 ay hapis cezası, diğerinden ise 2 yıl hapis cezası aldı. Üç dava ise hâlâ devam ediyor.

Gözaltı ve Protestolar

10 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı Kays Said’in düzensiz Afrikalı göçmenler konusundaki açıklamalarını eleştiren Dahmani, Tunus Asliye Mahkemesi savcısı tarafından soruşturma başlatıldı. 11 Mayıs’ta polis, Tunus Barosuna baskın düzenleyerek Dahmani’yi gözaltına aldı. Gözaltı nedeni açıklanmadı.

Dahmani’nin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla Tunuslu avukatlar, 13 Mayıs tarihinde ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi düzenledi.

Uluslararası Tepkiler

Tunus medyası, Dahmani'nin, Sahra Altı Afrika'dan gelen düzensiz göçmenlere yönelik resmi tutumu eleştirdiği ve devlet hakkında "Ne basit bir ülke" ifadelerini kullandığı için gözaltına alındığını öne sürdü.

Öte yandan, Fransa Dışişleri Bakanlığı, Dahmani’nin gözaltına alınmasının ardından benzer tutuklama ve gözaltılara yönelik endişelerini dile getirdi.

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