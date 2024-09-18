Tunuslu Avukatlardan Mahkeme Protestosu

Tunus'ta Avukatlar Hukuk İhlallerine Karşı Sokağa Çıktı

Tunus'un başkenti Tunus'ta avukatlar, mahkemelerde yaşanan "hukuki ihlaller" ve "kısıtlamalar"a karşı protesto gösterisi düzenledi. Bu etkinlik, Tunus Ulusal Barolar Birliği'nin çağrısıyla gerçekleştirildi.

Adalet Sarayı Önünde Bir Araya Geldiler

Göstericiler, başkentteki Tunus Adalet Sarayı önünde toplanarak, yaşanan hukuki sorunları dile getirmek amacıyla "Bağımsız yargı adına buradayız", "Adalet için özgürlük" ve "Yaşasın özgürlükler" yazılı dövizler taşıdı.

Baro Başkanı'ndan Çarpıcı Açıklamalar

Etkinlikte konuşan Tunus Barosu Başkanı Hatem el-Meziyu, "Özgür basın, bağımsız yargı ve güçlü avukatlık gibi ülkemizin önemli ilkelerinden taviz vermemiz mümkün değil. Bu ilkelerin göz ardı edilmesini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kısıtlamalar Yüzünden Müvekkil Dosyalarına Ulaşamıyorlar

Meziyu, savunma hakkı ve ifade özgürlüğü konularında büyük kısıtlamalar yaşandığını belirterek, bazı müvekkillerinin dosyalarını inceleme güçlüğü yaşadıklarını ve çeşitli engellerle karşılaştıklarını ifade etti.

15 Eylül Açıklaması ve Protesto Planı

Tunus Ulusal Avukatlar Birliği, 15 Eylül tarihinde yaptığı yazılı açıklamada, mahkemelerdeki "kısıtlamaları" ve "ihlalleri" protesto etmek amacıyla, mahkemelere kırmızı kurdeleyle gidileceğini duyurmuştu. Avukatların bu tür eylemlerle adalet sistemindeki bozulmalara dikkat çekmeye çalışması önemli bir mesaj taşıyor.