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Tüp Bebek Tedavisiyle Doğan Bebeklerine Doktorun Adını Verdiler

Kayseri'de tüp bebek tedavisi ile bebeğe kavuşan Bozkuş çifti, çocuklarına doktorlarının adını verdi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 12:13
Tüp Bebek Tedavisiyle Doğan Bebeklerine Doktorun Adını Verdiler

Tüp Bebek Tedavisi İle Hayat Bulan Oyuncak Ailesi

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tüp bebek tedavisi ile ebeveyn olmanın heyecanını yaşayan Kemal ve Vicdan Bozkuş çifti, dünyaya gelen bebeklerine tedaviyi gerçekleştiren doktorun adını verdi.

Bebeğe 'Bertan' Adı Verildi

2020 yılında evlenen 40 yaşındaki Kemal ve 34 yaşındaki Vicdan Bozkuş çifti, çocuk sahibi olma hayallerinin peşinde koşarak tatmadıkları birçok tedavi yöntemi denediler. Ancak, başarılı sonuçlar alamayınca son umudunu Kayseri Şehir Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi'ne bağladılar.

Uzman hekim Dr. Bertan Demir'in gerçekleştirdiği tüp bebek tedavisi sonucunda, Vicdan Bozkuş sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğin doğum kilosu 3 kilo 400 gram olarak kaydedildi.

Annelik Duygusu Eşsiz Bir Deneyim

Taburcu olmadan önce duyduğu mutluluğu dile getiren Vicdan Bozkuş, “Annelik duygusu eşi benzeri olmayan tek şey. Devletimize böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ederim. Doktorumuzla sürekli iletişim halindeydik. Bebeğimizin erkek olmasıyla birlikte ona Bertan ismini verdik” dedi.

Baba Kemal Bozkuş, tedavi sürecinde hastane ekibinin kendilerine çok yardımcı olduğunu belirterek, babalığın duygusal yoğunluğunu vurguladı. Kendisi, “Eşimle sürekli ‘Bebeğimize Bertan hocamızın adını koyacağız’ diyorduk. Kız olursa İlknur hocamızın adını koyacaktık” ifadelerini kullandı.

Dr. Bertan Demir’in Memnuniyeti

Dr. Bertan Demir, bebeğe adının verilmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederken, oluşturulan bağın değerli olduğunu belirtti. “Bu, benim için unutulmaz bir anı olacak” diyerek duygularını paylaştı. Ayrıca, daha önce de adının verildiği başka bir bebeğin büyüyüp doktor olduğunu hatırlattı.

Tüp Bebek Ünitesi Hakkında Bilgiler

Tüp Bebek Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. İlknur Çöl Madendağ, hastanenin tüp bebek tedavi hizmetini yaklaşık bir yıl önce aktif hale getirdiğini söyledi. Vicdan Bozkuş’un 39. haftada başarılı bir sezaryen ile bebeğini dünyaya getirdiğini ifade eden Madendağ, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde uygulanan tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan Kemal ve Vicdan...

Kayseri Şehir Hastanesi'nde uygulanan tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan Kemal ve Vicdan Bozkuş çifti, bebeklerine tedaviyi gerçekleştiren doktorun adını verdi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde uygulanan tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan Kemal ve Vicdan...

Kayseri Şehir Hastanesi'nde uygulanan tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan Kemal ve Vicdan Bozkuş çifti, bebeklerine tedaviyi gerçekleştiren doktorun adını verdi.

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